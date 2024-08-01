MEB’den jet açıklama; ’Ders saati sayısı 4’e mi düşecek?’ Yaz tatilinin bitmesine 1 ay kala netleşti! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Eğitim sistemimizde köklü değişikliklere yol açacak reformlar tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenci ve öğretmenleri yakından ilgilendiren bu reformlar, yeni dönemde ders içeriklerinden öğretim yöntemlerine kadar pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Peki öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılında nasıl bir müfredatla karşılaşacak? İşte detaylar...
OKUL SAATLERİ GÜNDEME GELDİ
Eğitim sisteminde köklü değişimlere gidileceği konuşulurken, en çok dikkat çeken konu başlığı ise okul saatleri ve müfredat içeriği oldu.
İddialara göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders saatlerini azaltarak öğrencilerin okulda kalma sürelerini minimize etmeyi hedefliyor. Bu bağlamda lise düzeyinde 8 saate kadar çıkan ders saati sayısının 4'e düşürülmesi gündemde olduğu söyleniyor.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Bu gelişmeler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması yeniden gündeme geldi.