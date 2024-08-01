MEB’den jet açıklama; ’Ders saati sayısı 4’e mi düşecek?’ Yaz tatilinin bitmesine 1 ay kala netleşti! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Eğitim sistemimizde köklü değişikliklere yol açacak reformlar tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenci ve öğretmenleri yakından ilgilendiren bu reformlar, yeni dönemde ders içeriklerinden öğretim yöntemlerine kadar pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Peki öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılında nasıl bir müfredatla karşılaşacak? İşte detaylar...