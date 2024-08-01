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MEB'den jet açıklama; 'Ders saati sayısı 4'e mi düşecek?' Yaz tatilinin bitmesine 1 ay kala netleşti! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Son yıllarda Türkiye eğitim sisteminde köklü değişiklikler yaşanırken, son günlerde gündemi meşgul eden konu ise ders saati sayılarının azaltılması oldu. Öğrenciler ve eğitimciler tarafından merakla takip edilen bu olası değişiklik, eğitim sisteminde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Peki, Okullarda ders saatleri kısalacak mı? Bu iddialar doğru mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 14:14 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 14:14
MEB’den jet açıklama; ’Ders saati sayısı 4’e mi düşecek?’ Yaz tatilinin bitmesine 1 ay kala netleşti! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

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Eğitim sistemimizde köklü değişikliklere yol açacak reformlar tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenci ve öğretmenleri yakından ilgilendiren bu reformlar, yeni dönemde ders içeriklerinden öğretim yöntemlerine kadar pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Peki öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılında nasıl bir müfredatla karşılaşacak? İşte detaylar...

OKUL SAATLERİ GÜNDEME GELDİ

Eğitim sisteminde köklü değişimlere gidileceği konuşulurken, en çok dikkat çeken konu başlığı ise okul saatleri ve müfredat içeriği oldu.

İddialara göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders saatlerini azaltarak öğrencilerin okulda kalma sürelerini minimize etmeyi hedefliyor. Bu bağlamda lise düzeyinde 8 saate kadar çıkan ders saati sayısının 4'e düşürülmesi gündemde olduğu söyleniyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu gelişmeler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması yeniden gündeme geldi.

Bakan Yusuf Tekin, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.



Buna göre; Okullarda ders saatleri kısalmayacak.

Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.



Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.



İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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