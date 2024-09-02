KPSS Lise sınav yerleri açıklandı mı 2024? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih bilgisi

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KPSS Ortaöğretim 2024 sınavı, ön lisans sınav tarihinin açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Geç başvuruların 15 Ağustos 2024 tarihinde sona ermesiyle, adaylar sınav tarihi hakkında bilgi arayışına girdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan bilgilere göre, KPSS 2024 Ortaöğretim (Lise) sınavı ile ilgili tüm detaylar şu şekilde...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri için henüz bir tarih duyurusu yapılmadı.



KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin de sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.



Buna göre; Lise KPSS sınav giriş yerlerinin eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı öngörülüyor.