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AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024-2025! İstanbul Üniversitesi kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AUZEF ders seçim takvimi!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için kayıt yenileme süreci hızla başladı. 2024-2025 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, üniversite tarafından bugün itibarıyla duyuruldu. Uzaktan eğitim yoluyla öğrenim gören öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini nasıl yapacaklarını ve önemli tarihleri öğrenmek için çeşitli kaynaklardan bilgi toplamaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 10:14 Güncelleme 02 Eylül 2024, 10:14
AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024-2025! İstanbul Üniversitesi kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AUZEF ders seçim takvimi!

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Öğrenciler, bu dönem için kayıt yenileme işlemlerini 2 Eylül itibarıyla yapabilecekler. İşlemler, 25 Eylül tarihinde sona erecek. İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme işlemleri hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar...

2024-2025 AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Yayınlanan takvime göre kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 2 Eylül 2024 bugün itibarıyla başlayacağı ve 29 Eylül 2024 tarihinde sonlanacağı duyuruldu.

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TAKVİMİ

Kayıt Yenileme İşlemleri: 02.09.2024 - 29.09.2024
Ders Ekle-Sil Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024
Üstten Ders Alma Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024

AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
1.ADIM
Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.
Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

2. ADIM
AKSİS otomasyon sistemine http://aksis.istanbul.edu.tr giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası"'na ulaşabilirsiniz.
Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.

3. ADIM
Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işleminizi online olarak yapabilirsiniz.

AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AUZEF kayıt yenileme ücretleri, lisans ve önlisans bölümleri için 2450 ile 3095 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

DİKKAT!
AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDİP BİRDEN FAZLA ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ.

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