AUZEF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024-2025! İstanbul Üniversitesi kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AUZEF ders seçim takvimi!

AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

1.ADIM

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

2. ADIM

AKSİS otomasyon sistemine http://aksis.istanbul.edu.tr giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası"'na ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız. 3. ADIM

Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işleminizi online olarak yapabilirsiniz.

AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR? AUZEF kayıt yenileme ücretleri, lisans ve önlisans bölümleri için 2450 ile 3095 TL arasında değişkenlik gösteriyor. DİKKAT!

AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDİP BİRDEN FAZLA ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ.