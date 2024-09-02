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e-Devlet KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı 2024! KYK yurt sonuçları açıklandı mı? Taahhütname onayı nasıl yapılacak?

Üniversitelerin açılmasına çok az bir süre kala, öğrenciler büyük bir merakla KYK yurt başvuru sonuçlarını araştırmaya başladı. Öğrencilere sağlanan konaklama desteğinden yararlanmak isteyenler, 24 Ağustos'ta başvurularını tamamlamıştı. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt kayıtları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 05:56 Güncelleme 02 Eylül 2024, 06:04
e-Devlet KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı 2024! KYK yurt sonuçları açıklandı mı? Taahhütname onayı nasıl yapılacak?

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2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen binlerce aday, KYK yurt başvurularını tamamladı. Özellikle eğitim için şehir dışına çıkacak olan adaylar, devlet yurtlarına yoğun ilgi gösterdi. KYK yurtları, hem ekonomik hem de güvenli bir konaklama imkanı sunması nedeniyle tercih edilen ilk seçeneklerden biri haline geliyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Devlet yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler için başvuru ekranı 4 gün açık kalmıştı. 20-24 Ağustos'ta başvurularını yapan adaylar sonuçlara odaklandı.

KYK yurt değerlendirme işlemleri tamamlanmadığından henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçlar Eylül ayının ikinci haftası içerisinde erişime açılmıştı.



Bu yıl ise KYK yurt başvuru sonuçlarının en geç 13 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

KYK Yurt Sonuçları E-devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek.



SONUÇLARIN ARDINDAN KAYITLAR BAŞLAYACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçlar erişime açıldıktan sonra adaylar için yurt kayıt maratonu başlayacak.

Öğrenciler, kayıt hakkı elde ettikleri devlet yurtlarına ilgili belgelerle başvuru yaparak kayıtlarını tamamlayacak.

Kayıt takvimi ve gerekli belgeler sonuçlar erişime açıldıktan sonra duyurulacak. Asıl aday olmasına rağmen kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecek.



ADAYLAR TAAHHÜTNAME ONAYI YAPACAK

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilme

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