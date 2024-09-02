SONUÇLARIN ARDINDAN KAYITLAR BAŞLAYACAK Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçlar erişime açıldıktan sonra adaylar için yurt kayıt maratonu başlayacak. Öğrenciler, kayıt hakkı elde ettikleri devlet yurtlarına ilgili belgelerle başvuru yaparak kayıtlarını tamamlayacak. Kayıt takvimi ve gerekli belgeler sonuçlar erişime açıldıktan sonra duyurulacak. Asıl aday olmasına rağmen kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecek.





ADAYLAR TAAHHÜTNAME ONAYI YAPACAK



Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.



İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilme