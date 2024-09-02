2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen binlerce aday, KYK yurt başvurularını tamamladı. Özellikle eğitim için şehir dışına çıkacak olan adaylar, devlet yurtlarına yoğun ilgi gösterdi. KYK yurtları, hem ekonomik hem de güvenli bir konaklama imkanı sunması nedeniyle tercih edilen ilk seçeneklerden biri haline geliyor.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Devlet yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler için başvuru ekranı 4 gün açık kalmıştı. 20-24 Ağustos'ta başvurularını yapan adaylar sonuçlara odaklandı.
KYK yurt değerlendirme işlemleri tamamlanmadığından henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçlar Eylül ayının ikinci haftası içerisinde erişime açılmıştı.
Bu yıl ise KYK yurt başvuru sonuçlarının en geç 13 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
KYK Yurt Sonuçları E-devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek.