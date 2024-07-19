KPSS Lise başvuru ücreti ne kadar? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? LİSE KPSS BAŞVURU EKRANI osym.gov.tr

KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları bugün itibarıyla başladı! İki yılda bir düzenlenen ve lise mezunlarına kamu kurumlarında ve eğitim kurumlarında fırsat kapıları aralayan KPSS Ortaöğretim sınavı na girmek isteyen adaylar, 18 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başvurularını gerçekleştirebilirler. Peki, KPSS Lise başvuru ücreti ne kadar? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte detaylar...

2024 LİSE KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, Ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu.



KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

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ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

2024-KPSS Ortaöğretim: Başvuruların Alınması

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim), 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.

KPSS Ortaöğretim'e başvurular 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır. DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim'e başvuraraksınava girmeleri gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2024-KPSS Ortaöğretim ile 2024-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.