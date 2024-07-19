SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KPSS Lise başvuru ücreti ne kadar? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? LİSE KPSS BAŞVURU EKRANI osym.gov.tr

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! Ortaöğretim KPSS 2024 oturumuna katılacak adaylar, sınav başvurularının başlamasını dört gözle bekliyordu. Peki, | KPSS Lise başvuru ücreti ne kadar? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 09:36 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 09:36
KPSS Lise başvuru ücreti ne kadar? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? LİSE KPSS BAŞVURU EKRANI osym.gov.tr

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları bugün itibarıyla başladı! İki yılda bir düzenlenen ve lise mezunlarına kamu kurumlarında ve eğitim kurumlarında fırsat kapıları aralayan KPSS Ortaöğretim sınavına girmek isteyen adaylar, 18 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başvurularını gerçekleştirebilirler. Peki, KPSS Lise başvuru ücreti ne kadar? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte detaylar...

2024 LİSE KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, Ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS LİSE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

2024-KPSS Ortaöğretim: Başvuruların Alınması

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim), 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.

KPSS Ortaöğretim'e başvurular 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır. DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim'e başvuraraksınava girmeleri gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2024-KPSS Ortaöğretim ile 2024-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.

LİSE KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2 Temmuz'da başvuruları biten KPSS Önlisans oturumu için başvuru ücreti 350 lira olarak belirlenmişti.

2024 Ortaöğretim KPSS başvuru ücreti de ÖSYM tarafından sınav kılavuzu yayımlanınca netleşecek.



KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’cü hâkim beraat etti! Yargıtay’dan skandal karar! Hem FETÖ’den hem telekulaktan akladılar
Tel Aviv karıştı... İHA’larla vurdular: Ölü ve yaralılar var!
Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Donald Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk konuşma! O anları anlattı! Biden’a yüklendi! Sürpriz isim sahneye çıktı
Fenerbahçe’ye Jonathan David müjdesi! Yıldız forvet geliyor
CHP şova gelince var icraatta yok! İzmir’de yalnızca 30 ilçeden 18’inde veteriner işleri müdürlüğü bulunuyor! Antibiyotik bile mevcut değil
Osmanlı Devleti’nden derin izler taşıyor... Restorasyon tamamlandı! Yıldız Sarayı’nın açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Emekliye yeni maaş rehberi: Zam ve fark hesabı nasıl yatırılıyor? e-Devlet’te yazan tutarlar neyi gösteriyor? Neler güncellenecek, ne zaman ödenecek?
Fenerbahçe’de flaş Oğuz Aydın gelişmesi! İmzayı attı ama...
Metin Akpınar’a ikinci şok! Duygu Nebioğlu’dan bomba açıklama: Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek
İzmir’de ormanlık alanda yangın | Uçak seferlerinde aksama! Tahliyeler başladı
Adidas Bella Hadid’i reklam yüzü yaptı: Terör devleti İsrail çıldırdı! Ünlü markaya özür diletti
ABD’de siyasete bomba gibi düşen iddia: Joe Biden havlu mu atıyor? | Hafta sonu sona erebilir!
Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel’den taraftara Talisca müjdesi! Resmen açıkladı
TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! Kimlerin istifasını istedi! Başkan Erdoğan’a teşekkür Erdoğan’dan tebrik...
SON DAKİKA