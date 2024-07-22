LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak? Lise ek yerleştirme kontenjanları 2024! LGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı 2024?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunda ilk yerleştirme heyecanı sona erdi. 17 Haziran'da tamamlanan LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek. 1 milyonu aşkın öğrenci ve ailesi şimdi de gözünü ikinci yerleştirme takvimine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı LGS'de ilk yerleştirmeler tamamlandı. Sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme ile liselere yerleşemeyen veya tercihlerini değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci yerleştirme süreci başlayacak. Peki, LGS 2. tercih tarihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...