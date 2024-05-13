KPSS lise başvuru takvimi 2024! KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman, ücret kaç TL olacak? Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumları için başvuru süreci nihayet başladı. Bu gelişme, kamu hizmetlerine atanmak isteyen binlerce aday için heyecan verici bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, başvurular 3-15 Mayıs tarihleri arasında alınacak.