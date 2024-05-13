KPSS lise başvuru takvimi 2024! KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman, ücret kaç TL olacak? Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır?

LİSE KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
2024 KPSS SINAV TARİHLERİ: KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS 2024 Genel Kültür-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz tarihinde,
2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 20 Temmuz tarihinde
2024 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 21 Temmuz tarihinde yapılacak.
2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.