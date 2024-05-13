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KPSS lise başvuru takvimi 2024! KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman, ücret kaç TL olacak? Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Kamu kurumlarına atanmak isteyen lise mezunu adaylar için heyecan verici bir gelişme yaşandı. KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, uzun bir bekleyişin ardından 2 yıl aradan sonra düzenlenecek. Başvuru ve sınav tarihlerinin merakla beklenmesiyle birlikte, ÖSYM'den önemli bir duyuru geldi.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 13:14 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 13:14
KPSS lise başvuru takvimi 2024! KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman, ücret kaç TL olacak? Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır?

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Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumları için başvuru süreci nihayet başladı. Bu gelişme, kamu hizmetlerine atanmak isteyen binlerce aday için heyecan verici bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, başvurular 3-15 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM OTURUMU NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

LİSE KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

LİSE KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

2024 KPSS SINAV TARİHLERİ: KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2024 Genel Kültür-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz tarihinde,

2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 20 Temmuz tarihinde

2024 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 21 Temmuz tarihinde yapılacak.

2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

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