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KPSS Lisans zor muydu, kolay mıydı 2024? KPSS Lisans GY-GK - Eğitim Bilimleri öğrenci yorumları! KPSS Lisans soruları nasıldı? Sözel, sayısal...

Bugün Türkiye genelinde milyonlarca aday, KPSS 2024 Lisans sınavının ilk oturumuna katıldı. Saat 10:15'te başlayan sınav, birçok kişinin merakla beklediği anlardan biriydi. Adaylar sınavın zorluk derecesi hakkında yorumlar yapmaya başlarken, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda bu yılki sınavın kolay mı zor mu olduğu tartışılıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da sınavın genel zorluk seviyesi hakkında farklı görüşler ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 11:10 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 11:10
KPSS Lisans zor muydu, kolay mıydı 2024? KPSS Lisans GY-GK - Eğitim Bilimleri öğrenci yorumları! KPSS Lisans soruları nasıldı? Sözel, sayısal...

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Türkiye genelinde milyonlarca aday KPSS Lisans sınavına girdi. Sabah saat 10.15'te başlayan sınav, adayların yoğun ilgisiyle karşılandı. Sınav tamamlandıktan sonra, adayların sınav hakkındaki yorumları merak konusu oldu.

KPSS SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

KPSS Lisans sınavı 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'de başlayacak. Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bittikten sonra sınava dair adayların yorumlarını sizlerle paylaşacağız.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aylar süren bekleyişin ardından sınava giren adaylar gözü sonuç tarihine çevirmiş durumda. ÖSYM takvimi ise sonuçlar için 23 Ağustos'u işaret ediyor.

2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı KPSS klavuzunda sınavın değerlendirmesinde dikkat edilecek unsurlara ilişkin bilgiler de paylaşıldı. ÖSYM klavuzunda yer alan bilgiler ise şu şekilde:

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekmektedir.

Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor.

Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

Bu uygulama her iki test için de yapılıyor.

Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

35 -12/4= 35-3=32 net

45-6/4= 45-1,5=43,5 net

P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

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