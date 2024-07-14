KPSS Lisans A-B-C-D kitapçığı soru ve cevap anahtarı 2024! osym.gov.tr KPSS GK- GY soru ve cevapları PDF indir! Türkçe, Matematik, Coğrafya...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 2024, 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştiriliyor. Bu sınav, kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen lisans mezunlarının katıldığı önemli bir merkezi sınavdır. KPSS, genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri alanlarında yapılan atamalarda belirleyici bir rol oynar.
KPSS LİSANS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor. 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Sınavın süresi 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika olup, sınav 12:25'te sona erecek. 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 100 dakika sürecek olan sınav 16:25'te sona erecek. KPSS soru ve cevaplarının sınavdan sonra yayınlanması bekleniyor. Sınav cevap anahtarı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.