KPSS Lisans A-B-C-D kitapçığı soru ve cevap anahtarı 2024! osym.gov.tr KPSS GK- GY soru ve cevapları PDF indir! Türkçe, Matematik, Coğrafya...

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.