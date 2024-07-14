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KPSS Lisans A-B-C-D kitapçığı soru ve cevap anahtarı 2024! osym.gov.tr KPSS GK- GY soru ve cevapları PDF indir! Türkçe, Matematik, Coğrafya...

Kamu kurumlarında kariyer hedefi olan binlerce aday, sınavda en yüksek performansı sergilemek için ter dökecek. Sınav sonrasında, doğru ve yanlış cevaplarını kontrol etmek isteyen adaylar için KPSS 2024 cevap anahtarı büyük önem taşıyor. Peki, KPSS Lisans soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 11:51 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 11:51
KPSS Lisans A-B-C-D kitapçığı soru ve cevap anahtarı 2024! osym.gov.tr KPSS GK- GY soru ve cevapları PDF indir! Türkçe, Matematik, Coğrafya...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 2024, 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştiriliyor. Bu sınav, kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen lisans mezunlarının katıldığı önemli bir merkezi sınavdır. KPSS, genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri alanlarında yapılan atamalarda belirleyici bir rol oynar.

KPSS LİSANS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor. 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınavın süresi 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika olup, sınav 12:25'te sona erecek. 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 100 dakika sürecek olan sınav 16:25'te sona erecek. KPSS soru ve cevaplarının sınavdan sonra yayınlanması bekleniyor. Sınav cevap anahtarı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS 2024 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu personeli seçme sınavları devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KPSS lisans oturumlarının sonuçlarını aynı gün açıklanacak. Dolayısıyla sınav sonuçlarının açıklanması için ÖABT ve Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS sınav sonuçları, 23 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

KPSS sınav sonuç ekranında adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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