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    • Eğitim
    • 12.03.2022 14:52
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    • 12.03.2022 14:52
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    2022 YÖKDİL 2022/1 sınavı iptal mi edildi yoksa ertelendi mi? YÖKDİL iptal mi edildi? ÖSYM açıklaması geldi…

    YÖKDİL iptal mi edildi? 2022 YÖKDİL 2022/1 sınavı iptal mi edildi yoksa ertelendi mi? ÖSYM açıklaması geldi ve detaylar arama motorları üzerinden başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin her sene düzenlediği YÖKDİL sınavına bu hafta sonu katılacak olanlar yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından sınavla ilgili erteleme kararı olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte güncel gelişmeler...

    takvim.com.tr
    2022 YÖKDİL 2022/1 sınavı iptal mi edildi yoksa ertelendi mi?

    Gündemde yoğun bir şekilde YÖKDİL iptal mi edildi sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Ülke genelinde görülen kar yağışından dolayı valilikler alınan tedbirleri açıkladı ve eğitim öğretime 14 Mart'ta kadar ara verildi. Bu gelişme üzerine 13 Mart'ta düzenlenmesi gereken YÖKDİL sınavının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili ÖSYM açıklaması geldi ve detaylar merak edildi. Peki 2022 YÖKDİL 2022/1 sınavı iptal mi edildi yoksa ertelendi mi?

    YÖKDİL İPTAL Mİ EDİLDİ, ERTELENDİ Mİ?

    YÖKDİL'e girecek olan adaylar, son duyuruları takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

    Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilince adaylar sınavların da ertelenip ertelenmediğini sorguluyor. ÖSYM'den YÖKDİL'in iptal edileceğine ilişkin bilgi gelmedi.

    2022 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

    Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    Adaylara, 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verilecek

        YÖKDİL SINAVI NEDİR?

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. YÖKDİL sınavı senede 2 ya da 3 defa yapılmaktadır. Sınavla ilgili herhangi bir giriş sınırlaması yoktur. YÖKDİL sınavı 30 ilde, toplam 35 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulmakta ve 180 dakika (üç saat) sınav süresi verilir.

        KİMLER YÖKDİL SINAVINA GİREBİLİR?

        YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurabilir.
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        Haberler Eğitim 2022 YÖKDİL 2022/1 sınavı iptal mi edildi yoksa ertelendi mi? YÖKDİL iptal mi edildi? ÖSYM açıklaması geldi…
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