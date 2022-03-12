2022 YÖKDİL 2022/1 sınavı iptal mi edildi yoksa ertelendi mi? YÖKDİL iptal mi edildi? ÖSYM açıklaması geldi…

Gündemde yoğun bir şekilde YÖKDİL iptal mi edildi sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Ülke genelinde görülen kar yağışından dolayı valilikler alınan tedbirleri açıkladı ve eğitim öğretime 14 Mart'ta kadar ara verildi. Bu gelişme üzerine 13 Mart'ta düzenlenmesi gereken YÖKDİL sınavının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili ÖSYM açıklaması geldi ve detaylar merak edildi. Peki 2022 YÖKDİL 2022/1 sınavı iptal mi edildi yoksa ertelendi mi?
YÖKDİL İPTAL Mİ EDİLDİ, ERTELENDİ Mİ?
YÖKDİL'e girecek olan adaylar, son duyuruları takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilince adaylar sınavların da ertelenip ertelenmediğini sorguluyor. ÖSYM'den YÖKDİL'in iptal edileceğine ilişkin bilgi gelmedi.
2022 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adaylara, 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verilecek