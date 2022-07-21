Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 21.07.2022 15:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2022 15:26
    ABONE OL

    KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2022? KPSS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta belli olur? ais.osym.gov.tr giriş KPSS Lisans sınav giriş yeri sorgulama!

    KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılıyor. Lisans oturumuna az bir zaman kala adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenmek istiyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta belli olur? KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2022? ais.osym.gov.tr giriş KPSS Lisans sınav giriş yeri sorgulama!

    takvim.com.tr
    KPSS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta belli olur? KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2022? ais.osym.gov.tr giriş KPSS Lisans sınav giriş yeri sorgulama!

    KPSS sınav yerleri hakkında araştırmalar hız kazandı. KPSS Lisans oturumuna kısa bir zaman kala sınav giriş belgesive sınav yerleri hakkında ÖSYM tarafından açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta belli olur? KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2022? ais.osym.gov.tr giriş KPSS Lisans sınav giriş yeri sorgulama!

    KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 31 Temmuz'da düzenlenecek 2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

    Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

    Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

    2022 KPSS SINAV TARİHLERİ

    2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

    SINAV TARİHİ: 31.07.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

        2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün

        SINAV TARİHİ: 06.08.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

        2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

        SINAV TARİHİ: 07.08.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

        2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

        SINAV TARİHİ: 14.08.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Eğitim KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2022? KPSS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta belli olur? ais.osym.gov.tr giriş KPSS Lisans sınav giriş yeri sorgulama!
            SON DAKİKA