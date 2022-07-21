KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2022? KPSS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta belli olur? ais.osym.gov.tr giriş KPSS Lisans sınav giriş yeri sorgulama!

KPSS sınav yerleri hakkında araştırmalar hız kazandı. KPSS Lisans oturumuna kısa bir zaman kala sınav giriş belgesive sınav yerleri hakkında ÖSYM tarafından açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta belli olur? KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2022? ais.osym.gov.tr giriş KPSS Lisans sınav giriş yeri sorgulama!
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 31 Temmuz'da düzenlenecek 2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
2022 KPSS SINAV TARİHLERİ
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
SINAV TARİHİ: 31.07.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022