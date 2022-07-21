Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 21.07.2022 09:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2022 09:04
    ABONE OL

    Okulların açılmasına kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022 - 2023 Eğitim yılı MEB takvimi!

    Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik takvimini yayımladı. Bir önceki eğitim yılı 17 Haziran 2022 tarihinde noktalanmış ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline başlamıştı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Okulların açılmasına kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022 - 2023 Eğitim yılı MEB takvimi!

    MEB 2022-2023 eğitim öğreim takvine göre okulların açılacağı tarih belli oldu. Yeni eğitim yılında okullar 12 Eylül 2022 tarihinde sınıflarda öğrencilerini ağırlayacak. 17 Haziran'da okulların kapanması ile yaz tatiline başlayan öğrenciler için okulların açılacağı tarih haberimizde...

    OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

    Akademik takvime göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi başlıyor.

    2022-2023 MEB AKADEMİK TAKVİM

    14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil,

    23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili,
        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Haberler Okulların açılmasına kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022 - 2023 Eğitim yılı MEB takvimi!
            SON DAKİKA