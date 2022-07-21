Okulların açılmasına kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022 - 2023 Eğitim yılı MEB takvimi!

MEB 2022-2023 eğitim öğreim takvine göre okulların açılacağı tarih belli oldu. Yeni eğitim yılında okullar 12 Eylül 2022 tarihinde sınıflarda öğrencilerini ağırlayacak. 17 Haziran'da okulların kapanması ile yaz tatiline başlayan öğrenciler için okulların açılacağı tarih haberimizde...
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?
Akademik takvime göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi başlıyor.
2022-2023 MEB AKADEMİK TAKVİM
14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil,
23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili,