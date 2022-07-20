AÖL 3. dönem sınavlarına nasıl giriş yapılır? 2022 MEB AÖL online sınavlarına nereden gireceğim? Açık Lise sınavları ne zaman bitecek?

Açık lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken yanlış cevaplanan sorular doğru yanıtları etkilemiyor. 20 soru üzerinden en az 9 soruya doğru cevaplayan öğrenciler başarı notu olan 45'i yakalarken dersi başarıyla tamamlamış sayılır. Online sınavlarda bağlantı kesinti, elektrik kesintisi vb. sebeplerle sınava ara verildiğinde sınava kalınan yerden devam ediliyor.

MEB AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL ONLİNE SINAVLARI HAKKINDA

Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı III. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi'ne göre online olarak yapılacak.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrenciler Bakanlıkça belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri öneriliyor.