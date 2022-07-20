AÖL 3. dönem sınavlarına nasıl giriş yapılır? 2022 MEB AÖL online sınavlarına nereden gireceğim? Açık Lise sınavları ne zaman bitecek? Son gün ne zaman? Kimler girebilir? soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav takvimi yayımlandı. Takvime göre 3. dönem sınavları 20 Temmuz itibariyle başladı. İşte sınava giriş linki ve son gün tarihi...
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20 Temmuz Çarşamba günü saat 09:30 başlayıp 29 Temmuz Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
2022 MEB AÖL SINAVLARINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokul sınavları AÖK Bilgi Yönetimi sistemiyle düzenleniyor. Öğrenciler sınav sistemine T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile birlikte şifreleriyle giriş yapabiliyor. Karşılarına gelen ekranda sol tarafta bulunan menü aracılığıyla sınava girilecek ders seçilirken sınav başlatılıyor.
Açık lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken yanlış cevaplanan sorular doğru yanıtları etkilemiyor. 20 soru üzerinden en az 9 soruya doğru cevaplayan öğrenciler başarı notu olan 45'i yakalarken dersi başarıyla tamamlamış sayılır. Online sınavlarda bağlantı kesinti, elektrik kesintisi vb. sebeplerle sınava ara verildiğinde sınava kalınan yerden devam ediliyor.
MEB AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL ONLİNE SINAVLARI HAKKINDA
Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı III. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi'ne göre online olarak yapılacak.
Buna göre e-Sınava katılacak öğrenciler Bakanlıkça belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri öneriliyor.