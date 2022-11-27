DHBT 2022 sonuçları 16 Aralık'ta açıklanacak. ÖSYM takvimine göre KPSS'nin son oturumu olan DHBT 27 Kasım'da uygulandı. Sınav sonrası tavan-taban puanları ve kontenjanlar gündeme geldi. İşte KPSS DHBT TAVAN- TABAN puanları ve PUAN HESAPLAMA 2022! DHBT atama puanları ve kontenjanlar! Diyanet imam, müezzin, din hizmetleri...
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DHBT DİYANET TABAN PUANLARI!
👉4-B KKÖ ilahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37
👉İhaliyat ön lisans + lmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32
👉İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49
👉4-Bİ-H ilahiyat fakültesi sözlü sınav 70, KPSS puanı 51,77
👉İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90
DHBT 2022 DİYANET İMAM HATİP, MÜEZZİN, KAYYIM DİN HİZMETLERİ TABAN PUANLARI
KPSS P122 türü nedir?
KPSS DHBT oturumlarına katılacak olan adaylardan ortaöğretim (lise) düzeyinde mezun olan İmam Hatip ve dengi liselerden mezun adayların Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak atanmaları için hesaplanacak olan puan türleri KPSS P122 puan türüdür.