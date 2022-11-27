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    • Eğitim
    • 27.11.2022 11:58
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    • 27.11.2022 12:02
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    KPSS DHBT TAVAN- TABAN puanları ve PUAN HESAPLAMA 2022! DHBT atama puanları ve kontenjanlar! Diyanet imam, müezzin, din hizmetleri...

    KPSS DHBT taban puanları ve puan hesaplama ekranı gündemde yer alıyor. 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı, 27 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başladı ve 11.15'te sona erdi. Peki DHBT atama puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? DHBT puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet imam, müezzin, din hizmetleri...

    KPSS DHBT TAVAN- TABAN puanları ve PUAN HESAPLAMA 2022

    DHBT 2022 sonuçları 16 Aralık'ta açıklanacak. ÖSYM takvimine göre KPSS'nin son oturumu olan DHBT 27 Kasım'da uygulandı. Sınav sonrası tavan-taban puanları ve kontenjanlar gündeme geldi. İşte KPSS DHBT TAVAN- TABAN puanları ve PUAN HESAPLAMA 2022! DHBT atama puanları ve kontenjanlar! Diyanet imam, müezzin, din hizmetleri...

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    DHBT DİYANET TABAN PUANLARI!

    👉4-B KKÖ ilahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37
    👉İhaliyat ön lisans + lmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32
    👉İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49
    👉4-Bİ-H ilahiyat fakültesi sözlü sınav 70, KPSS puanı 51,77
    👉İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90

    DHBT 2022 DİYANET İMAM HATİP, MÜEZZİN, KAYYIM DİN HİZMETLERİ TABAN PUANLARI

    KPSS P122 türü nedir?

    KPSS DHBT oturumlarına katılacak olan adaylardan ortaöğretim (lise) düzeyinde mezun olan İmam Hatip ve dengi liselerden mezun adayların Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak atanmaları için hesaplanacak olan puan türleri KPSS P122 puan türüdür.

        KPSS P123 puan türü nedir?

        KPSS DHBT'ye ön lisans düzeyinden katılacak olan adaylar için hesaplanacak puan türüdür.

        KPSS P124 puan türü nedir?

        KPSS DHBT'ye lisans düzeyinde giren adaylar için hesaplanan puan türüdür. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır.

        KPSS DHBT PUANI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

        Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak "Değerlendirme" maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

        DHBT sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.
        Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.

        Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar,

        100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az "1 ham puanı (net)" bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.

        KPSS DHBT Puan Türleri Katsayıları

        KPSS puanı kaç yıl geçerlidir?

        Sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
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        Haberler Eğitim KPSS DHBT TAVAN- TABAN puanları ve PUAN HESAPLAMA 2022! DHBT atama puanları ve kontenjanlar! Diyanet imam, müezzin, din hizmetleri...
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