DHBT SINAV SÜRESİ 2022! DHBT sınavı kaç soru kaç dakika? KPSS DHBT saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezin (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavının 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacağını duyurmuştu. Bu sabah saatlerinden itibaren sınava girmeye hazırlanan binlerce aday DHBT saat bilgisi hakkında araştırmalara koyuldu. Peki DHBT sınavı kaç soru kaç dakika? KPSS DHBT saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?
DHBT SINAV SÜRESİ 2022
27 Kasım 2022 DHBT sınav saat 10.15'te başlayacak ve 11.15'te sona erecek.
ÖSYM KPSS DHBT KAÇ SORU KAÇ DK?
2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 (20 soru ) ve DHBT-2 (20 soru) sorulmaktadır. 2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 ve DHBT-2 Sınav Süresi 60 dakikadır.
ÖSYM KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 KPSS sınav sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
2022 KPSS DHBT KONULARI HANGİLERİ, NELER?
DHBT-1
İslam İnanç Esasları
İslam İbadet Esasları
Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)
Siyer
İslam Ahlakı