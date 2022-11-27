DHBT SINAV SÜRESİ 2022! DHBT sınavı kaç soru kaç dakika? KPSS DHBT saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezin (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavının 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacağını duyurmuştu. Bu sabah saatlerinden itibaren sınava girmeye hazırlanan binlerce aday DHBT saat bilgisi hakkında araştırmalara koyuldu. Peki DHBT sınavı kaç soru kaç dakika? KPSS DHBT saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?