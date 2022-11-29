Bilgi Sarmal Türkiye geneli deneme cevap anahtarı! 25 Kasım Bilgi Sarmal Türkiye Geneli TYT deneme sonuçları açıklandı mı?

TYT ve AYT sınavındaki başarını ölçmek, sınav öncesi kendini demek isteyenler Türkiye Geneli Bilgi Sarmal Deneme sınavına girdi. Peki, 25 Kasım Bilgi Sarmal Türkiye Geneli TYT deneme sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!
Bilgi Sarmal Türkiye Geneli deneme cevap anahtarı ve soru kitapçığı yayınlandı mı?
23-24-25 Kasım'da gerçekleştirilen Bilgi Sarmal Türkiye Geneli TYT Deneme sınavı cevap anahtarları henüz açıklanmadı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, cevap anahtarlarının 29 Kasım Salı günü saat 20.00'de açıklanacağı duyuruldu.
Bilgi Sarmal yayınları denemelerinin cevap anahtarlarını web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
WEB SİTESİ: http://bilgisarmalyayinlari.com.tr/