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KPSS DHBT 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024? KPSS DHBT sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Baraj var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak isteyen adayların katılım göstereceği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için geri sayım sona erdi. Adaylar sınavda kaç soru sorulacağını ve puan hesaplama detaylarını merak ediyor.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 08:31 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 08:31
KPSS DHBT 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2024? KPSS DHBT sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Baraj var mı?

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Sınava katılan adaylar başarılarını ölçmek için KPSS DHBT puan hesaplamasının nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde yapılacak olan sınavın puanlama sistemi adayların gelecekteki kariyer planlamaları için büyük önem taşıyor.

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2024 KPSS DHBT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, pazar günü 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlenecek.

Saat 10.15'te başlayacak ve 40 sorudan oluşacak sınav için adaylara 60 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınav sonuçları, 16 Ekim'de açıklanacak.

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KPSS'DE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

ÖSYM, ''Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır.'' şeklinde konuya açıklık getirirken 4 yanlış 1 doğru yanıtı götürecek.

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KPSS DHBT Puanı Nasıl Hesaplanıyor?

2024 KPSS DHBT Puan Hesaplama Yöntemi ve Kuralları

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak isteyen adayların girdiği KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı, adayların puanlarının hesaplanma yöntemiyle de merak konusu oldu. DHBT puanının nasıl hesaplandığını öğrenmek isteyen adaylar için ÖSYM'nin belirlediği kurallar ve yöntemler haberimizde yer alıyor. Puanların hesaplanmasında belirli kriterlere dikkat ediliyor ve öğrenim düzeyine uygun sınavlara katılım şartı aranıyor.

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KPSS DHBT Puan Hesaplama Şartları

KPSS DHBT sınavına katılan adaylar, girdikleri öğrenim düzeyine göre puan hesaplamasına tabi tutulacak. Adayların KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124 puanları, sınava girdikleri öğrenim düzeyine göre hesaplanacak. Ancak bu puanlar, KPSS sonuç bilgilerinde değil, DHBT sonuç bilgilerinde yer alacak.

Önemli bir kural olarak, adayın DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile KPSS'ye girdiği öğrenim düzeyinin aynı olması gerekiyor. Örneğin, bir aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmişse, KPSS'ye de ön lisans düzeyinde girmiş olmalı. Aksi halde, adayın DHBT puanı hesaplanmayacak. Farklı öğrenim düzeylerinde sınava giren adayların KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124 puanları oluşturulmayacak.

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Puanlar Nasıl Hesaplanıyor?

KPSS DHBT puanları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı hesaplanacak ve 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek. Puanların hesaplanmasında her testin belirli bir ağırlığı olacak ve adayların testlerden en az 1 net yapmış olması gerekecek. Aksi takdirde, ilgili test için puan hesaplanamayacak.

Adayların, KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124 puanlarını alabilmeleri için DHBT'deki netlerinin yanı sıra öğrenim düzeyine uygun KPSS sınavına da katılmaları şart. Bu durum, puan hesaplamalarında adayın doğru değerlendirilmesini sağlıyor ve daha adil bir sonuç elde edilmesine olanak tanıyor.

KPSS DHBT sınav sonuçları, ÖSYM tarafından sınav sonrası birkaç hafta içinde açıklanacak. Adaylar, DHBT sonuçlarını ve KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecekler.

Bu puanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almayı planlayan adaylar için büyük önem taşıyor. Özellikle din görevlisi, imam, müezzin ve Kur'an kursu öğreticisi gibi pozisyonlara atanmak isteyen adaylar için puan hesaplaması dikkatle takip edilmeli ve öğrenim düzeyine uygun sınavlara katılım sağlanmalıdır.

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