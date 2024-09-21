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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: "30 bin temizlik personeli alınacak"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon programında soruları yanıtlıyor. Tekin, "Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 10:17 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 10:17
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 30 bin temizlik personeli alınacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon programında soruları yanıtlıyor. Tekin, "Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şu şekilde:

Çok tartışılıyor bu günlerde. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk.

"30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALINACAK"
Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz.

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