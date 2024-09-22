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KPSS DHBT CEVAP ANAHTARI 2024: DHBT soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Din Hizmetleri Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül Pazar günü düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan bu sınav adayların kariyer hedeflerine ulaşmaları açısından kritik bir aşama oluyor.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 11:37 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 11:38
KPSS DHBT CEVAP ANAHTARI 2024: DHBT soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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Sınavın ardından, KPSS DHBT soruları ve cevapları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Adaylar, kendi performanslarını değerlendirmek ve muhtemel puanlarını hesaplamak için sınavda çıkan soruların ve cevapların yayınlanmasını bekliyor.

KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI 2024

KPSS DHBT soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM AİS ekranından yayımlanacak soru kitapçığı belli olduğunda yer vereceğiz.



2024 KPSS DHBT SINAVI SONUÇ TARİHİ

DHBT sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden açıklanacak.

DEĞERLENDİRME

DHBT sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.


Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.

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