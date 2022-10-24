KPSS branş sıralaması güncellendi mi, ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022-KPSS Lisans oturumuna katılan adaylar sonuçlarını geçtiğimiz günlerde öğrendi. Gözle bu kez ÖSYM tarafından açıklanacak 2022 KPSS branş bazında sıralamaya çevrildi. Adaylar, güncellenmiş KPSS branş bazında sıralamalarına nasıl ulaşacaklarını öğrenmek istiyor. Peki KPSS branş sıralaması güncellendi mi, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?
KPSS BRANŞ SIRALAMASI GÜNCELLENDİ Mİ, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS branş sıralaması henüz güncellenmedi. ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde KPSS branş bazında sıralamayı açıklaması bekleniyor. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
2022 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, güncellenmiş KPSS branş bazında sıralamalarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.