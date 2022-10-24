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    • Eğitim
    • 24.10.2022 13:18
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    • 24.10.2022 13:18
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    KPSS branş sıralaması güncellendi mi, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?

    KPSS lisans sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Tercih yapmaya hazırlanan adaylar KPSS branş sıralaması hakkında araştırmalar yapmaya yöneldi. Bu noktada internet arama motorlarında KPSS branş sıralaması güncellendi mi, ne zaman açıklanacak? 2022KPSS branş bazından sıralama nasıl öğrenilir? soruları araştırılıyor. Peki ÖSYM'den son dakika duyuru geldi mi? İşte KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA ekranı!

    KPSS BRANŞ SIRALAMASI GÜNCELLENDİ Mİ, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS branş sıralaması güncellendi mi, ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022-KPSS Lisans oturumuna katılan adaylar sonuçlarını geçtiğimiz günlerde öğrendi. Gözle bu kez ÖSYM tarafından açıklanacak 2022 KPSS branş bazında sıralamaya çevrildi. Adaylar, güncellenmiş KPSS branş bazında sıralamalarına nasıl ulaşacaklarını öğrenmek istiyor. Peki KPSS branş sıralaması güncellendi mi, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?

    KPSS BRANŞ SIRALAMASI GÜNCELLENDİ Mİ, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS branş sıralaması henüz güncellenmedi. ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde KPSS branş bazında sıralamayı açıklaması bekleniyor. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

    2022 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar, güncellenmiş KPSS branş bazında sıralamalarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

    KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA GÖRÜNTÜLEME EKRANI

    BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

    Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

    Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

    Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

        Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır. MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.

        Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
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        Haberler Eğitim KPSS branş sıralaması güncellendi mi, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?
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