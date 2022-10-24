2022 Özdebir YKS deneme sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT AYT soru ve cevapları! ÖZDEBİR sonuçları açıklandı mı?

ÖZDEBİR 2022 DENEME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özdebir YKS (TYT-AYT-YDT) deneme sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak kesin sonuçları sınav tarihini izleyen 7-10. günden itibaren alınabilir.