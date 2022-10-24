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    • Haberler
    • 25.10.2022 09:28
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    • 25.10.2022 09:28
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    2022 Özdebir YKS deneme sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT AYT soru ve cevapları! ÖZDEBİR sonuçları açıklandı mı?

    Özdebir deneme sınavları 21 Ekim Cuma, 22 Ekim Cumartesi, 23 Ekim Pazar, 24 Ekim Pazartesi günü uygulandı. Deneme sınavına giren öğrenciler internet arama motorlarında Peki TYT AYT soru ve cevaplarıve sonuçları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki ÖZDEBİR sonuçları açıklandı mı? 2022 Özdebir YKS deneme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

    ÖZDEBİR SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    ÖZDEBİR sonuçları ve TYT AYT soru ve cevapları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki ÖZDEBİR sonuçları açıklandı mı? 2022 Özdebir YKS deneme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TYT AYT soru ve cevapları!

    ÖZDEBİR 2022 DENEME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Özdebir YKS (TYT-AYT-YDT) deneme sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak kesin sonuçları sınav tarihini izleyen 7-10. günden itibaren alınabilir.

    SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Özdebir deneme sınav sonuçlarına, İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya Telefon Numarası ile "Sınav Sonuçları" modülünden erişebilirler.

        ÖZDEBİR YKS TYT AYT DENEME SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        2022 Özdebir deneme sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı 25 Ekim Pazartesi saat 17:00'den sonra açıklanması bekleniyor. Cevap anahtarı açıklandığında Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
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