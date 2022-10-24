1. dönem 1 hafta tatil ayın kaçında, karne verilecek mi? 2022-2023 MEB tatil takvimi! Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor 2022?

ARA TATİL NE ZAMAN?



MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.