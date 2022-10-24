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    • Eğitim
    • 24.10.2022 11:20
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    • 24.10.2022 11:20
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    1. dönem 1 hafta tatil ayın kaçında, karne verilecek mi? 2022-2023 MEB tatil takvimi! Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor 2022?

    Milyonlarca öğrenci ve velisi ara tatil ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla araştırıyor. Merakla beklenen haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi ve büyük heyecan yarattı. Peki, Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor 2022? 1. dönem 1 hafta tatil ayın kaçında? 2022-2023 MEB tatil takvimi!

    takvim.com.tr
    Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor 2022?

    Öğrenciler tarafından Kasım ayı ara tatil araştırmaları hız kazandı. Okulların eylül ayında açılmasıyla birlikte yoğun ders temposuna giren öğrenciler, ara tatili merakla bekliyor. Peki, Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? 1. dönem 1 hafta tatil ayın kaçında? 2022-2023 MEB tatil takvimi! İşte merak edilenler!

    ARA TATİL NE ZAMAN?

    MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ara tatil tarihleri belli oldu.

    Buna göre; birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

    YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

    Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.



        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.



        Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
        erecektir.

        Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.
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        Haberler Eğitim 1. dönem 1 hafta tatil ayın kaçında, karne verilecek mi? 2022-2023 MEB tatil takvimi! Kasım ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor 2022?
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