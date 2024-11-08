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ÖSYM KPSS sıralama öğrenme: KPSS branş sıralamasına nasıl bakılır?

ÖSYM soru iptali açıklamasının ardından güncel sonuçlar ve branş sıralamaları adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar branş sıralamalarına odaklandı. Peki KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 08:35 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 08:35
ÖSYM KPSS sıralama öğrenme: KPSS branş sıralamasına nasıl bakılır?

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Branş sıralamaları adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar branş sıralamalarına odaklandı. Peki KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

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