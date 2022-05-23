KPSS başvuru ücreti 2022 ne kadar? ÖSYM - KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2022 KPSS sınav tarihi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. KPSS başvuru ücreti 2022 henüz belli olmadı ve yakın zamanda başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...
KPSS LİSANS, ÖNLİSANS, ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
2022 KPSS NE ZAMAN?
EKPSS 24 Nisan,
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.