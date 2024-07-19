2024 ÖSYM KPSS taban- tavan puanları, puan türü, atanma olasılığı... KPSS Alan Bilgisi 55, 60,65,70,75,80 puan ile nereye girebilirim?

KPSS PUAN ARALIKLARI VE ATAMA İHTİMALLERİ

KPSS 50-55 Puan: Bu puan aralığında atanma ihtimali oldukça düşüktür. Genellikle çok sayıda kontenjan açılan ve yüksek talep görmeyen pozisyonlar için tercih edilebilir.

KPSS 55-60 Puan: Bu puanla da atanma şansı sınırlıdır, ancak bazı kırsal bölgelerde veya düşük talep gören kadrolar için fırsatlar olabilir.

KPSS 60-65 Puan: Atanma ihtimali artmaya başlar, özellikle bazı teknik ve spesifik alanlarda bu puanla atanmak mümkün olabilir.

KPSS 65-70 Puan: Orta dereceli pozisyonlar için iyi bir puandır ve atanma şansı yüksektir.

KPSS 70-75 Puan: Atanma ihtimali oldukça yüksektir ve birçok devlet kurumunda iş bulma şansı artar.

KPSS 75-80 Puan: Yüksek atanma şansı sunar ve genellikle büyük şehirlerde ve popüler kurumlarda pozisyonlar için yeterli olabilir.

KPSS 80-85 Puan: Çok yüksek bir puan olup, en çok talep gören ve prestijli kurumlara atanma şansı sunar.