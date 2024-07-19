KPSS A GRUBU branş bazında sıralama listesi... ÖSYM KPSS A Grubu, Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT branş sıralaması 2024!

ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi. 2024 KPSS branş bazında sıralama lar güncellendi ve adayların erişimine açıldı. İşte KPSS branş bazında sıralamalar ile ilgili tüm detaylar...

ÖSYM'den yapılan son duyuruya göre, KPSS branş bazında sıralama lar güncellenmiş ve adayların erişimine açılmıştır. Branş bazında sıralamalar, adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirebilmelerine olanak tanır. Bu sayede adaylar, kendi performanslarını ve diğer adaylarla kıyaslamalarını daha iyi yapabilirler.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ANLAMA GELİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş olup, resmi bir belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı olan bilgiler esas alınır. Sıralama işlemleri, adayların YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden alınan eğitim bilgileri doğrultusunda yapılır. Eğitim bilgileri aktif olarak sistemde yer almayan adaylar için ise başvuruda belirtilen eğitim bilgileri esas alınır.

ÖĞRETMEN ALIMLARI VE BRANŞ SIRALAMALARI

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Öğretmen adaylarının sıralamaları, mezun oldukları yükseköğretim programları, mezuniyet yılları ve Talim Terbiye Kurulu kararları doğrultusunda belirlenir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralamalarını kontrol ederken bu faktörleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.