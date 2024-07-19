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KPSS A GRUBU branş bazında sıralama listesi... ÖSYM KPSS A Grubu, Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT branş sıralaması 2024!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına katılan adayların branş bazında sıralamalarının güncellendiğini açıkladı. Bu güncelleme, adayların tercih ve yerleştirme süreçlerinde daha doğru ve güncel verilere erişim sağlamalarına olanak tanıyacak.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 10:27 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 10:27
KPSS A GRUBU branş bazında sıralama listesi... ÖSYM KPSS A Grubu, Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT branş sıralaması 2024!

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ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi. 2024 KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi ve adayların erişimine açıldı. İşte KPSS branş bazında sıralamalar ile ilgili tüm detaylar...

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR

ÖSYM'den yapılan son duyuruya göre, KPSS branş bazında sıralamalar güncellenmiş ve adayların erişimine açılmıştır. Branş bazında sıralamalar, adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylar arasında başarı durumlarını değerlendirebilmelerine olanak tanır. Bu sayede adaylar, kendi performanslarını ve diğer adaylarla kıyaslamalarını daha iyi yapabilirler.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ANLAMA GELİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş olup, resmi bir belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı olan bilgiler esas alınır. Sıralama işlemleri, adayların YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden alınan eğitim bilgileri doğrultusunda yapılır. Eğitim bilgileri aktif olarak sistemde yer almayan adaylar için ise başvuruda belirtilen eğitim bilgileri esas alınır.

ÖĞRETMEN ALIMLARI VE BRANŞ SIRALAMALARI

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Öğretmen adaylarının sıralamaları, mezun oldukları yükseköğretim programları, mezuniyet yılları ve Talim Terbiye Kurulu kararları doğrultusunda belirlenir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralamalarını kontrol ederken bu faktörleri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALARA NASIL BAKILIR?

Adaylar, branş bazında sıralamalarını ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden görüntüleyebilirler. İşte adım adım nasıl yapılacağı:

ÖSYM AİS SİSTEMİNE GİRİŞ

İlk olarak, ÖSYM AİS web sitesine giriş yapın.
TC Kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Şifrenizi unuttuysanız, "Şifremi Unuttum" seçeneğini kullanarak yeni şifre oluşturabilirsiniz.

SINAV SONUÇLARI MENÜSÜNE ERİŞİM

Sisteme giriş yaptıktan sonra, ana sayfada yer alan "Sınav Sonuçları" menüsüne tıklayın.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR

🔶 Açılan sayfada, 2024 KPSS sınav sonuçlarınıza ilişkin detaylar yer alacaktır.

🔶 Branş bazında sıralamalar kısmını seçerek, ilgili sıralamalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

🔶 ÖSYM tarafından yapılan bu güncelleme, adayların tercih ve yerleştirme süreçlerinde daha doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlayacaktır.

🔶 Branş bazında sıralamalarınızı kontrol ederek, kendi performansınızı değerlendirebilir ve tercihlerinizi buna göre şekillendirebilirsiniz.

KPSS Alan Bilgisi 55, 60,65,70,75,80 puan ile nereye girebilirim? 2024 ÖSYM KPSS taban- tavan puanları, puan türü, atanma olasılığı...KPSS Alan Bilgisi 55, 60,65,70,75,80 puan ile nereye girebilirim? 2024 ÖSYM KPSS taban- tavan puanları, puan türü, atanma olasılığı...
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