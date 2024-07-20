KPSS 2024 Alan sınavı ÖĞRENCİ YORUMLARI! KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? 1-2. oturum yorumları nasıl?

İkinci gün sınavı 21 Temmuz saat 10:15'te başlayacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik dersleri üzerine kurulu soruları içeren bu oturum, 160 dakika sürecek ve engelli adaylar için 30 dakika ek süre hakkı tanınacak. Sınavlar, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için ise 50 dakika süre verilecek.