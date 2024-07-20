KPSS 2024 Alan sınavı ÖĞRENCİ YORUMLARI! KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? 1-2. oturum yorumları nasıl?

KPSS 2024'ün ardından, sınav değerlendirmeleri ve yorumları sosyal medyada merak konusu oldu. Özellikle Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında adaylar, sınavın zorluk derecesi ve soru kalitesi hakkında görüşlerini paylaşıyor. İşte sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar ve değerlendirmeler!
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV PROGRAMI
KPSS Alan Bilgisi sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk günün ilk oturumu 20 Temmuz saat 10:15'te başlayacak ve adaylara Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi derslerden sorular yöneltiliyor.
Aynı günün ikinci oturumu ise saat 14:45'te start alacak ve Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden sorular içerecek. Her iki oturumda da adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.