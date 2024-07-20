SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KPSS 2024 Alan sınavı ÖĞRENCİ YORUMLARI! KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? 1-2. oturum yorumları nasıl?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024, adaylar arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Sınavdan hemen sonra adayların ilk tepkileri ve yorumları sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Twitter başta olmak üzere, pek çok sosyal medya platformunda sınav sorularının zorluk derecesi ve oturum yorumları gündemde. Özellikle KPSS Alan Bilgisi testine yönelik yorumlar, sınavın zorluk seviyesi hakkında önemli ipuçları veriyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? 1-2. oturum yorumları nasıl? İşte KPSS 2024 Alan sınavı öğrenci yorumları!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 11:49 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 11:52
KPSS 2024 Alan sınavı ÖĞRENCİ YORUMLARI! KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? 1-2. oturum yorumları nasıl?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KPSS 2024'ün ardından, sınav değerlendirmeleri ve yorumları sosyal medyada merak konusu oldu. Özellikle Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında adaylar, sınavın zorluk derecesi ve soru kalitesi hakkında görüşlerini paylaşıyor. İşte sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar ve değerlendirmeler!

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV PROGRAMI

KPSS Alan Bilgisi sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk günün ilk oturumu 20 Temmuz saat 10:15'te başlayacak ve adaylara Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi derslerden sorular yöneltiliyor.

Aynı günün ikinci oturumu ise saat 14:45'te start alacak ve Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden sorular içerecek. Her iki oturumda da adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.

İkinci gün sınavı 21 Temmuz saat 10:15'te başlayacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik dersleri üzerine kurulu soruları içeren bu oturum, 160 dakika sürecek ve engelli adaylar için 30 dakika ek süre hakkı tanınacak. Sınavlar, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için ise 50 dakika süre verilecek.

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecekler.

KPSS KOLAY MIYDI, ZOR MUYDU?

KPSS Alan Bilgisi sınavı sona erdiğinde öğrenci yorumları haberimize eklenecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar
Rumların zulmü bu belgelerde... Arşiv açıldı: Kıbrıs Barış Harekatı için devlet böyle alarma geçti
Dünyada dijital kıyamet! Sistemler çöktü! Uçuşlar aksadı... Nedir bu Microsoft ve CrowdStrike krizi?
Türkiye soykırımı engelledi huzuru sağladı: Kıbrıs’a barış getiren harekatın 50. yılı! Türk askeri olmasaydı Doğu Akdeniz’de adım atamazdık
Konya’da muhtar swinger partisinde tanıştığı kadının kızını istismar etti! İfadeler ortaya çıktı! Detaylar korkunç
HAVA DURUMU | Meteoroloji 10 kent için sarı alarm verdi! Cumartesi için kritik uyarı
Beşiktaş’tan bir çalım da Fenerbahçe’ye! Kartal durmuyor
EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 846 TL | 2 milyon kişinin banka hesabına yatacak! Zam farkı ödemeleri ne zaman? Kim, ne alacak?
Küresel yazılım kesintisi tüm dünyayı kaosa sürükledi! Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı! Türkiye’de ne kullanılıyor? Rusya ve Çin neden hiç etkilenmedi?
Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a
Rapor ortaya çıktı | Deniz Akkaya’nın kızı psikologlara işte böyle söyledi: Beni anneme vermeyin yurtta kalmaya razıyım
Moody’s kredi notunu açıkladı! Türkiye 2 kademe birden artırdı: B3’ten B1’e! Bakan Şimşek’ten açıklama: Kararlılıkla devam edeceğiz
3.7 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine ay başın da ödeme! 12.500 TL için ilk adım tamam! Düzenleme ne zaman yasalaşacak?
Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan transfer müjdesi! Canlı yayında açıkladı! Berat Albayrak’a özel teşekkür
SON DAKİKA