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    • Eğitim
    • 29.11.2022 09:27
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    • 29.11.2022 09:27
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    KPSS 70 puanla alan kurumlar hangileri? KPSS lise, ortaöğretim memurluk 70,72,75,80,85 puanla nereye girilir?

    KPSS lise sonuçlarının erişime açılmasıyla memur adaylarının aldıkları puanlar belli oldu.İşte KPSS puanınızla atanabileceğiniz kurumlar....

    takvim.com.tr
    KPSS 70,72,75,80,85 puanla nereye girilir?

    KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Birçok kişi aldığı puana göre nereye yerleşeceğini merak ediyor. Peki, KPSS 70 puanla nereye yerleşirim? İşte merak edilenler...

    KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KPSS ORTAÖĞRETİM 60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

    Kamu kurumlarına alım yaptığı puanları, alım yapılan kadroya ve şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    P94 PUAN TÜRÜ NEDİR? HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

    P94 Puanı, lise mezunu adayların ve önlisans/lisans bölümü okuyup da henüz mezun olmayan adayların girebileceği ortaöğretim KPSS sonucu oluşan puan türüdür. Ortaöğretim KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır. Ancak alımlar her yıl yapılmaktadır.

    Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
    Bakanlıklar
    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
    DSİ Genel Müdürlüğü
    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
    Devlet Su İşleri Müdürlüğü
    Enstitüler
    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
    SGK Başkanlığı
    Karayolları Genel Müdürlüğü
    Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
    Üniversiteler

        2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2023 KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.

        2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 23 Temmuz tarihinde,

        2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

        2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde

        2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT sınavı) 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

        2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        KPSS lisans sınavı için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak.

        KPSS lisans sınavı için geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

        KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KPSS başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını iletilir. Sınav başvurularının geçerli olabilmeleri için sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir.

        T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle AİS'e giren adaylar sınava katılacakları oturumu seçer, Ardından o yıl ÖSYM tarafından belirlenen sınav ücretini anlaşmalı bankalardan veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılabilir. Sınava belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adaylar için geç başvuru işlemleri yine yayınlanan takvimle belli olacak. Geç başvuru yapacak adaylardan sınav ücreti %50 zamlı olarak tahsil edilir.
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        Haberler Eğitim KPSS 70 puanla alan kurumlar hangileri? KPSS lise, ortaöğretim memurluk 70,72,75,80,85 puanla nereye girilir?
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