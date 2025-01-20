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KPSS-2025/3 kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sonuç ekranı

KPSS-2025/3 tercih sonuçları açıklandı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımı başvuruları 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonrası, sonuçlar adayların erişimine sunuldu. Sonuçlarınızı T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 17:19 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 17:19
KPSS-2025/3 kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sonuç ekranı

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    KPSS-2025/3 kapsamında yapılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden yerleştirme sonuçlarına ulaşabilir. Saat 15:30'da açıklanan sonuçlara erişmek için sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapabilirsiniz.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    KPSS-2025/3 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı atama sonuçları erişime açıldı. İşte detaylar...

    KPSS-2025/3 kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için tercih süreci 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından, yerleştirme sonuçları 20 Ocak 2025 tarihinde açıklandı.

    Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilir. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak, atanıp atanmadıklarını öğrenebilecekler. Sonuçlar saat 15:30 itibarıyla erişime sunulmuştur.

    NASIL ÖĞRENİLİR?

    🔴 ÖSYM Sonuç Sistemi: https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

    🔴 Kimlik Bilgilerinizle Giriş: T.C. kimlik numarası ve aday şifrenizi kullanarak giriş yapın.

    🔴 Sonuç Sayfanızı Kontrol Edin: KPSS-2025/3 tercih sonuçlarınızı görüntüleyin.

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