KPSS-2025/3 kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sonuç ekranı

KPSS-2025/3 kapsamında yapılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden yerleştirme sonuçlarına ulaşabilir. Saat 15:30'da açıklanan sonuçlara erişmek için sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapabilirsiniz.
Fotoğraflar: AA
KPSS-2025/3 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı atama sonuçları erişime açıldı. İşte detaylar...
KPSS-2025/3 kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için tercih süreci 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından, yerleştirme sonuçları 20 Ocak 2025 tarihinde açıklandı.
Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilir. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak, atanıp atanmadıklarını öğrenebilecekler. Sonuçlar saat 15:30 itibarıyla erişime sunulmuştur.
NASIL ÖĞRENİLİR?
🔴 ÖSYM Sonuç Sistemi: https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.
🔴 Kimlik Bilgilerinizle Giriş: T.C. kimlik numarası ve aday şifrenizi kullanarak giriş yapın.
🔴 Sonuç Sayfanızı Kontrol Edin: KPSS-2025/3 tercih sonuçlarınızı görüntüleyin.