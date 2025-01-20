KPSS-2025/3 kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sonuç ekranı

KPSS -2025/3 kapsamında yapılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM 'nin sonuç sistemi üzerinden yerleştirme sonuçlarına ulaşabilir. Saat 15:30'da açıklanan sonuçlara erişmek için sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapabilirsiniz.

Fotoğraflar: AA

KPSS-2025/3 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı atama sonuçları erişime açıldı. İşte detaylar...

KPSS-2025/3 kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için tercih süreci 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından, yerleştirme sonuçları 20 Ocak 2025 tarihinde açıklandı.

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilir. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak, atanıp atanmadıklarını öğrenebilecekler. Sonuçlar saat 15:30 itibarıyla erişime sunulmuştur.