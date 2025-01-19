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AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF final soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 Güz Dönemi final sınavları, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavın ilk oturumunun tamamlanmasının ardından öğrenciler, AÖF soru ve cevap anahtarı ile sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihleri merak etmeye başladı. Sınavın ardından doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler AÖF soruları ve cevapları için resmi açıklamayı bekliyor.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 08:46 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 08:46
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF final soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

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    Final sınavlarının ardından gözler AÖF soruları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağına çevrildi. İşte sınav sonrası süreçle ilgili merak edilen detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AÖF Soruları ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanır?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına katılan öğrenciler, sınavların ardından soruların ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. AÖF soruları ve cevap anahtarı, sınav oturumları tamamlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medya platformları ve eKampüs sistemi üzerinden erişime sunulacak. Öğrenciler, https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login adresinden sisteme giriş yaparak sorulara ve cevaplara ulaşabilecek. Konuyla ilgili resmi duyuru yapıldığında, bu haber güncellenerek ayrıntılar paylaşılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AÖF Soruları ve Cevapları Nasıl Sorgulanır?

    AÖF sorularına ve cevaplarına ulaşmak isteyen öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin sağladığı eKampüs Sistemi veya mobil uygulama üzerinden kolayca sorgulama yapabilir. Ayrıca, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak direkt sorgulama ekranına yönlenebilirsiniz:

    AÖF Soruları ve Cevapları Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

    AÖF sınav sonuçları genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Öğrenciler, sınav sonuçlarını Anadolu Mobil Uygulaması veya https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden öğrenebilir. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, başarı notlarını ve harf notlarını detaylı olarak görüntüleyebileceklerdir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Yılı AÖF Sınav Tarihleri

    AÖF sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için 2025 yılı sınav takvimi şu şekilde:

    Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

    Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sınavların değerlendirilmesinde, doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte biri düşülerek puanlama yapılır. Başarı notu alt sınır değeri 35 olarak belirlenmiştir. Bu notun altında kalan öğrenciler FF harf notu alır ve ilgili dersten başarısız sayılır.

    AÖF sınavlarına dair yeni bilgiler geldikçe haberimizi güncelleyerek sizlere sunmaya devam edeceğiz.

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