AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF final soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

Final sınavlarının ardından gözler AÖF soruları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağına çevrildi. İşte sınav sonrası süreçle ilgili merak edilen detaylar.

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AÖF Soruları ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına katılan öğrenciler, sınavların ardından soruların ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. AÖF soruları ve cevap anahtarı, sınav oturumları tamamlandıktan kısa bir süre sonra sosyal medya platformları ve eKampüs sistemi üzerinden erişime sunulacak. Öğrenciler, https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login adresinden sisteme giriş yaparak sorulara ve cevaplara ulaşabilecek. Konuyla ilgili resmi duyuru yapıldığında, bu haber güncellenerek ayrıntılar paylaşılacak.