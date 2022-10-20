KPSS 2022 sonuçları AÇIKLANDI mı? | osym.gov.tr KPSS SONUÇ EKRANI | 21 Ekim KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya ve sonuçların ilan edileceği tarihi beklemeye başladı. ÖSYM yaptığı duyuruda sınav sonuç tarihlerini belirtti.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.
KPSS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.