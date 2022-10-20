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    • Eğitim
    • 20.10.2022 23:16
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    • 20.10.2022 23:16
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    KPSS 2022 sonuçları AÇIKLANDI mı? | osym.gov.tr KPSS SONUÇ EKRANI | 21 Ekim KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    KPSS lisans sonuçları merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından duyurulan sınav takvimine göre; 18 Eylül'de başlayan KPSS oturumları, 2 Ekim tarihinde tamamlandı. Sınavlar tamamlanınca gözler ÖSYM sayfasına çevrildi.peki, KPSS sınav sonucu ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KPSS 2022 sonuçları AÇIKLANDI mı?

    KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya ve sonuçların ilan edileceği tarihi beklemeye başladı. ÖSYM yaptığı duyuruda sınav sonuç tarihlerini belirtti.

    KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

    Adaylar sonuçlara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

    KPSS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

    KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecekler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.
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