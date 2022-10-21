KPSS Lisans ÖABT Alan Bilgisi sonuç sorgulama EKRANI! 2022 KPSS sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KPSS tercihleri ne zaman?

KPSS sonuçları sorgulama ekranı! 2022 KPSS lisans sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. ÖSYM bir süredir merakla beklenen haberi duyurdu, adaylar heyecanla KPSS sonuç sorgulama ekranı hakkında bilgi edinmek istiyor. Haberimizin içeriğinden ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun "A" olarak verilen doğru cevabın "B" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
KPSS lisans, ön lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.
Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.
Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.
Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.