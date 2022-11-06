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    • Eğitim
    • 06.11.2022 11:55
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    • 06.11.2022 11:56
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    KPSS Ortaöğretim 2022 soru cevap anahtarının ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Bugün saat 10:15 itibarıyla başlayan KPSS Ortaöğretim sınavına binlerce aday giriş yaptı.Peki, KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı! Sınav tamamlandıktan sonra soru cevap anahtarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

    takvim.com.tr
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    6 Kasım KPSS Ortaöğretim soruları cevapları sınavın bitmesinin ardından adaylar tarafından merak ediliyor. Saat 10:15 itibarıyla sınava başlayan giren adaylar, sınav sonrasında hemen cep telefonlarına sarıldı. Peki, KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? İşte merak edilenler!

    KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre KPSS ortaöğretim sınav sorularının 6 Kasım 2022 Pazar günü erişime açılması bekleniyor.

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    KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

        DEĞERLENDİRME

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.



        Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

        Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
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        Haberler Eğitim KPSS 2022 Ortaöğretim SÖZEL - SAYISAL A-B-C-D soru kitapçığı cevap anahtarı PDF İNDİR! osym.gov.tr KPSS Ortaöğretim Türkçe, Matematik, Coğrafya FULL TAMAMI!
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