6 Kasım KPSS Ortaöğretim soruları cevapları sınavın bitmesinin ardından adaylar tarafından merak ediliyor. Saat 10:15 itibarıyla sınava başlayan giren adaylar, sınav sonrasında hemen cep telefonlarına sarıldı. Peki, KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? İşte merak edilenler!
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre KPSS ortaöğretim sınav sorularının 6 Kasım 2022 Pazar günü erişime açılması bekleniyor.
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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.