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    • Haberler
    • 06.11.2022 13:24
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    • 06.11.2022 13:24
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    KYK burs kredi başvuruları başladı mı? KYK burs kredi kaç TL olacak 2022-2023? GSB son dakika duyurular!

    KYK burs başvuruları için geri sayım devam ediyor. Kasım ayına girilmesi ile birlikte üniversite öğrencileri KYK burs başvuruları için araştırmalarını sıklaştırdı. Geçtiğimiz sene 5 Kasım'da alınmaya başlanan başvurular 8 Kasım'da sona ermişti. Peki 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihler arasında alınacak?

    takvim.com.tr
    KYK burs kredi başvuruları başladı mı? KYK burs kredi kaç TL olacak 2022-2023? GSB son dakika duyurular!

    KYK burs başvuruları için araştırmalar Kasım ayına girilmesiyle birlikte yoğunlaştı. e-Devlet üzerinden alınan KYK burs başvuruları için adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya gözünü çevirdi. Peki KYK burs başvuru ekranı açıldı mı, başvurular ne zaman alınacak?

    KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN ALINACAK?

    KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuruları hakkında açıklama yapılmasının ardından e-Devlet üzerinden başvurular alınacak. Bu yıl KYK burs başvurularının Kasım ayı ortasında alınmaya başlanması bekleniyor.

    KYK 2022-2023 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

    KYK burs ücreti olarak 2022 yılında lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.700 lira, Doktora öğrencilerine ise 2 bin 550 lira ödeme yapılıyor. Yeni yıldan itibaren ise mevcut burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

        KİMLER BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
        burstan yararlanabilmektedir.

        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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        Haberler Haberler KYK burs kredi başvuruları başladı mı? KYK burs kredi kaç TL olacak 2022-2023? GSB son dakika duyurular!
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