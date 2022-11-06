KYK burs kredi başvuruları başladı mı? KYK burs kredi kaç TL olacak 2022-2023? GSB son dakika duyurular!

KYK burs başvuruları için araştırmalar Kasım ayına girilmesiyle birlikte yoğunlaştı. e-Devlet üzerinden alınan KYK burs başvuruları için adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya gözünü çevirdi. Peki KYK burs başvuru ekranı açıldı mı, başvurular ne zaman alınacak?
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN ALINACAK?
KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuruları hakkında açıklama yapılmasının ardından e-Devlet üzerinden başvurular alınacak. Bu yıl KYK burs başvurularının Kasım ayı ortasında alınmaya başlanması bekleniyor.
KYK 2022-2023 BURS ÜCRETİ NE KADAR?
KYK burs ücreti olarak 2022 yılında lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.700 lira, Doktora öğrencilerine ise 2 bin 550 lira ödeme yapılıyor. Yeni yıldan itibaren ise mevcut burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.