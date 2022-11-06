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    • Haberler
    • 06.11.2022 09:23
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    • 06.11.2022 09:23
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    KPSS ortaöğretim 2022 atama taban puanları ve kontenjanları! KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS P94 puan türü nedir, nasıl hesaplanır?

    2022 KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım sona erdi. Sınavın hemen ardından adaylar 2022 KPSS ortaöğretim atama taban puanları ile baraj puanlarını araştırmaya başlayacak. Peki KPSS ortaöğretim atama taban puanları ve kontenjanları nedir? KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS P94 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KPSS ortaöğretim 2022 atama taban puanları ve kontenjanları!

    KPSS ortaöğretim atama taban puanları ile baraj puanı merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavının hemen ardından adaylar atama taban puanları ile baraj puanlarının peşine düşecek. Peki, KPSS ortaöğretim atama taban puanları ve kontenjanları nedir? KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS P94 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler

    KPSS ortaöğretim 2022 atama taban puanları ve kontenjanları!

    Henüz KPSS Ortaöğretim atama taban puanları ve kontenjaları açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

    KPSS 2022 P94 PUAN TÜRÜ NEDİR?

    KPSS P94, ortaöğretim oturumuna giren adayların puanının hesaplandığı bir puan türüdür. Lise mezunu ya da önlisans/lisans okumasına rağmen mezun olmayan adayların girdiği bir sınav olan KPSS ortaöğretim sınavı sonucunda P94 puan sonucu oluşur. Ortaöğretim KPSS, her sene yapılmaz. Sadece çift senelerde yapılmaktadır. Fakat alımlar her yıl yapılmaktadır. Örneğin, 2022 yılında gireceğiniz KPSS ortaöğretim sınavına giren bir aday, aldığı P94 puanını hem 2022 yılında hem de 2023 yılında kullanabilmektedir.

        KPSS P94 PUAN TÜRÜ NASIL HESAPLANIR?

        KPSS ortaöğretimde toplam 120 soru soruluyor. Sorular; 30 Türkçe, 30 matematik, 27 tarih, 18 coğrafya, 9 vatandaşlık ve 6 güncel bilgilerden oluşuyor.

        ÖSYM tarafından yayınlanan formül şu şekildedir; 40 + (Yaptığınız toplam net x 0,5)
        Örnek verecek olursak; KPSS önlisans sınavına giren aday 120 sorudan 90 net yapmıştır. Bu adayın P94 puanı = 40+ (90×0,5) = 85
        Ancak sınavın zorluğuna ve standart sapmaya göre bu puan -+5 puan oynayabilir.

        KPSS P94 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

        Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

        Bakanlıklar

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

        DSİ Genel Müdürlüğü

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

        Devlet Su İşleri Müdürlüğü

        Enstitüler

        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

        SGK Başkanlığı

        Karayolları Genel Müdürlüğü

        Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

        Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

        Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

        Üniversiteler

        KPSS P94 PUAN TÜRÜ İLE YAPILAN MESLEKLER

        Mübaşir

        Katip

        Gardiyan / İnfaz koruma memuru

        Şöför

        Hizmetli

        Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

        Düz memur

        Teknisyen/tekniker

        İtfaiye eri

        Aşçı

        Büro memuru

        Polis

        Astsubay
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        Haberler Haberler KPSS ortaöğretim 2022 atama taban puanları ve kontenjanları! KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS P94 puan türü nedir, nasıl hesaplanır?
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