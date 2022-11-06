KPSS ortaöğretim 2022 atama taban puanları ve kontenjanları! KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS P94 puan türü nedir, nasıl hesaplanır?

KPSS 2022 P94 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P94, ortaöğretim oturumuna giren adayların puanının hesaplandığı bir puan türüdür. Lise mezunu ya da önlisans/lisans okumasına rağmen mezun olmayan adayların girdiği bir sınav olan KPSS ortaöğretim sınavı sonucunda P94 puan sonucu oluşur. Ortaöğretim KPSS, her sene yapılmaz. Sadece çift senelerde yapılmaktadır. Fakat alımlar her yıl yapılmaktadır. Örneğin, 2022 yılında gireceğiniz KPSS ortaöğretim sınavına giren bir aday, aldığı P94 puanını hem 2022 yılında hem de 2023 yılında kullanabilmektedir.