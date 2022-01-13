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    • Eğitim
    • 13.01.2022 07:34
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    • 13.01.2022 07:40
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    Kocaeli'de okullar tatil mi? 13 Ocak Valiliklerden son dakika peş peşe açıklamalar geliyor

    Kocaeli'de okullar tatil mi? 13 Ocak okullar kapandı mı? Valiliklerden son dakika peş peşe açıklamalar geliyor

    Kocaeli’de okullar tatil mi?

    Kocaeli'de okullar tatil mi? sorusuna yanıt aranıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bir çok ilde okullar tatil edildi. Valiliklerden son dakika peş peşe açıklamalar geliyor. İşte detaylar...

    13 OCAK PERŞEMBE METEOROLOJİ HAVA DURUMU

    DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! : Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Kar yağışının, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun (20-30 cm) olmak üzere Cuma (14.01.2022) günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! : Yağışların; Hakkari, Bitlis, Batman, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van'ın güney, Muş'un güneybatı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Bingöl'ün güneydoğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısı ve Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    MARMARA
    Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

    BURSA °C, 3°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

    EDİRNE °C, 2°C
    Çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 2°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

    KOCAELİ °C, 3°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

    EGE
    Çok bulutlu, zamanla batısının parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 1°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

    DENİZLİ °C, 6°C
    Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 7°C
    Çok bulutlu

    MUĞLA °C, 7°C
    Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 14°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 15°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafifi sağanak yağışlı

    HATAY °C, 14°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 5°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

    ANKARA °C, 2°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, -1°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

    KONYA °C, 1°C
    Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

    SİVAS °C, 0°C
    Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

        BOLU °C, 0°C
        Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

        DÜZCE °C, 2°C
        Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

        KASTAMONU °C, -1°C
        Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 3°C
        Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması, Kar yağışlarının, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun kar (20-30 cm) yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        BAYBURT °C, 0°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        ÇORUM °C, 1°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

        SAMSUN °C, 5°C
        Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        TRABZON °C, 8°C
        Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güney, Muş'un güneybatı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

        ERZURUM °C, 0°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        KARS °C, -2°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        MALATYA °C, 7°C
        Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        VAN °C, 5°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, doğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 10°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

        GAZİANTEP °C, 10°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        SİİRT °C, 8°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

        ŞANLIURFA °C, 11°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

        Bugün kar tatili olan iller şöyle;

        TUNCELİ

        Tunceli'de etkili olan kar nedeniyle 3 ilçede tüm okullar, Hozat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçelerinde 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 1 metreye kadar ulaşırken, 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Hozat ilçesinde sadece taşımalı eğitime, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini duyurdu.

        AĞRI

        Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt ilçemizde, köy okullarımızda ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eleşkirt ilçemizde, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

        KONYA

        Konya'nın 6 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüz eğitime 13 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi.

        Konya'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Derebucak, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yunak ilçelerinde eğitime 13 Ocak Perşembe günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırlı, Derebucak, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yunak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 13 Ocak 2022 Perşembe günü ilk, orta, lise tüm okullarda yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.

        Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 13 Ocak 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı kaydedildi.
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