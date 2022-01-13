Kocaeli'de okullar tatil mi? 13 Ocak Valiliklerden son dakika peş peşe açıklamalar geliyor

Kocaeli'de okullar tatil mi? sorusuna yanıt aranıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bir çok ilde okullar tatil edildi. Valiliklerden son dakika peş peşe açıklamalar geliyor. İşte detaylar...
13 OCAK PERŞEMBE METEOROLOJİ HAVA DURUMU
DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! : Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Kar yağışının, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun (20-30 cm) olmak üzere Cuma (14.01.2022) günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! : Yağışların; Hakkari, Bitlis, Batman, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van'ın güney, Muş'un güneybatı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Bingöl'ün güneydoğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısı ve Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, zamanla batısının parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
DENİZLİ °C, 6°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 7°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 7°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafifi sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
SİVAS °C, 0°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı