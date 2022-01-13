Kocaeli'de okullar tatil mi? 13 Ocak Valiliklerden son dakika peş peşe açıklamalar geliyor

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısı ve Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, zamanla batısının parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 7°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 7°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafifi sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

SİVAS °C, 0°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı