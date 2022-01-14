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    • Eğitim
    • 14.01.2022 09:59
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    • 14.01.2022 09:59
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    BİLSEM başvuruları ne zaman bitecek? BİLSEM 2022 sınavı ne zaman? MEB'den BİLSEM hakkında son dakika açıklama

    BİLSEM 2022 sınavı ne zaman? BİLSEM başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? BİLSEM başvuruları nasıl yapılır? soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. BİLSEM'e başvurmak isteyen, sınavlara katılmak isteyen binlerce kişi MEB tarafından gelecek son dakika BİLSEM açıklamalarını yakından takip ediyor. MEB 2022 BİLSEM sınav takvimini yayınladı. Başvuru ve sınav detayları belli oldu. İşte BİLSEM sınavları hakkında bilgiler...

    BİLSEM 2022 sınavı ne zaman?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 BİLSEM sınav tarihini yayınladı. Her yıl sınavla alım yapıldıktan sonra başlayan Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) yoğun ilgi oluyor. MEB özel yetenekli öğrencileri sınavlarla tespit ediğ BİLSEM'de eğitim almalarına olanak sağlıyor. Yeni yılda da sınav ve başvuru tarihi araştırılıyor. Peki BİLSEM 2022 sınavı ne zaman? BİLSEM başvuruları ne zaman bitecek? İşte MEB'den BİLSEM hakkında son dakika açıklamalar...

    2022 BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN?

    BİLSEM sınavları 2022 yılında 19 Şubat-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirme sınavları 13 Haziran 12 Ağustos tarihleri arasında olacak. Sınav sonuçları ise MEB tarafından 19 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

    2021-2022 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme takvimi şöyle;

    BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

    BİLSEM öğrenci tanılama süreci işlemleri 1,2,3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilenler arasında yapılacak. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    BİLSEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    BİLSEM başvuruları yukarıda belirtilen tarihler arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması ile gerçekleştirilecek.

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        İTİRAZ HAKKI

        BİLSEM, ön değerlendirme bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 (beş) iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına itirazda bulunulabilir. Değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar il tanılama sınav komisyonunca dikkate alınacak. Yapılan değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayınlanmayacak. Faks ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

        BİLSEM NEDİR?

        Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
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        Haberler Eğitim BİLSEM başvuruları ne zaman bitecek? BİLSEM 2022 sınavı ne zaman? MEB'den BİLSEM hakkında son dakika açıklama
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