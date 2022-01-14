BİLSEM başvuruları ne zaman bitecek? BİLSEM 2022 sınavı ne zaman? MEB'den BİLSEM hakkında son dakika açıklama

İTİRAZ HAKKI

BİLSEM, ön değerlendirme bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 (beş) iş günü içinde il tanılama sınav komisyonlarına itirazda bulunulabilir. Değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar il tanılama sınav komisyonunca dikkate alınacak. Yapılan değerlendirme içeriklerine ilişkin herhangi bir belge yayınlanmayacak. Faks ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.