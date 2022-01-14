MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? MSÜ 2022 başvuru kılavuzu için TIKLA

ÖSYM 2022 takvimini yayınladı. MSÜ sınavı hakkında son dakika açıklama geldi. Binlerce adayın beklediği 2022 MSÜ sınavının başvuruları ÖSYM tarafından alınıyor. Yayınlanan başvuru kılavuzuna göre başvuru işlemleri tamamlanıyor. Ocak ayında başvuruların başlaması, MSÜ başvuru kılavuzunun yayınlanması bekleniyordu. Peki MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ÜCRETİ NE KADAR?
2022 yılında MSÜ başvuruları 13 Ocak'ta başladı. Adaylar 9 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru işlemlerini yapabilecek. Geç başvurular ise 22 Şubat'ta alınacak.
2022 MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün ''27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alınacaktır.
Adaylarımıza başarılar diliyorum.'' dedi .
MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
MSÜ 2022 SINAVI NE ZAMAN?
MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14'ünde erişime açılacak.
MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).
2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2002 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2022 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2020 ve 2021 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.). Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 2019 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem
tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2019 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).
5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak.
6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).
7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
a) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2022-YKS TYT (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler, ancak