MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? MSÜ 2022 başvuru kılavuzu için TIKLA

MSÜ teklifi doğrultusunda MSB'nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ile 2022- YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2022-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan türünden MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,

b) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2022-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne katılmış (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB'nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2022-YKS TYT taban puanı almış olmak,

c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2'nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır,

ç) Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Başarı Sıralamaları için bir alt sınır koyulabilecek, bahse konu alt sınırın koyulması durumunda adayların alt sınırın altında kaldıkları okul için adaylıkları sonlandırılabilecektir.

8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,

e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda ilgili mevzuatlara göre şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

11) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak,

12) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor

olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

13) "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği"nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

14) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen "Giriş Şartlarını" taşımak,



15) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

16) "Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik"te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

17) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.