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    • Eğitim
    • 16.07.2023 22:32
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    • 16.07.2023 22:33
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    Kocaeli Üniversitesi bölümleri 2023! Kocaeli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Kocaeli Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Kocaeli Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Kocaeli Üniversitesi bölümleri 2023! Kocaeli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Kocaeli Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kocaeli Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kocaeli Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kocaeli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Antrenörlük Eğitimi
    (Spor Bilimleri Fakültesi)
    Antrenörlük Eğitimi (İÖ)
    (Spor Bilimleri Fakültesi)
    Arkeoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Bahçe Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
    Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
    (Spor Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilişim Sistemleri Mühendisliği
    (Teknoloji Fakültesi)
    Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)

    (Teknoloji Fakültesi)
    Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
    (Teknoloji Fakültesi)
    Bitki Koruma
    (Ziraat Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Biyomedikal Mühendisliği
    (Teknoloji Fakültesi)
    Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.)
    (Teknoloji Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
    (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
    (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
    Çevre Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
    (Denizcilik Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Ebelik

        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Elektrik Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Elektrik Mühendisliği (İÖ)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Elektrik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Endüstri Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Enerji Sistemleri Mühendisliği
        (Teknoloji Fakültesi)
        Felsefe
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Fen Bilgisi Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)

        Fizik(Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Gastronomi ve Mutfak Sanatları
        (Turizm Fakültesi)
        Gazetecilik
        (İletişim Fakültesi)
        Gazetecilik (İÖ)
        (İletişim Fakültesi)
        Görsel İletişim Tasarımı
        (İletişim Fakültesi)
        Halkla İlişkiler ve Tanıtım
        (İletişim Fakültesi)
        Harita Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Havacılık Elektrik ve Elektroniği
        (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
        Havacılık Yönetimi
        (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
        Hemşirelik
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Hukuk
        (Hukuk Fakültesi)
        İç Mimarlık
        (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

        İktisat
        (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
        İktisat (İÖ)
        (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
        İlahiyat
        (İlahiyat Fakültesi)
        İlahiyat (M.T.O.K.)
        (İlahiyat Fakültesi)

        İlköğretim Matematik Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        İngiliz Dili ve Edebiyatı
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        İngilizce Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        İnşaat Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        İşletme
        (İşletme Fakültesi)
        İşletme (İÖ)
        (İşletme Fakültesi)
        Jeofizik Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Kimya
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Kimya Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)

        Makine Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Matematik
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Mimarlık
        (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
        Okul Öncesi Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Otomotiv Mühendisliği
        (Teknoloji Fakültesi)
        Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
        (Teknoloji Fakültesi)
        Radyo, Televizyon ve Sinema
        (İletişim Fakültesi)
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Eğitim Fakültesi)

            Reklamcılık(İletişim Fakültesi)
            Rekreasyon
            (Spor Bilimleri Fakültesi)
            Rekreasyon (İÖ)
            (Spor Bilimleri Fakültesi)
            Sınıf Öğretmenliği
            (Eğitim Fakültesi)
            Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
            (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
            Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
            (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
            Sosyal Hizmet
            (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
            Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu)
            (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
            Spor Yöneticiliği
            (Spor Bilimleri Fakültesi)
            Spor Yöneticiliği (İÖ)
            (Spor Bilimleri Fakültesi)
            Tarih
            (Fen-Edebiyat Fakültesi)
            Tıp

            (Tıp Fakültesi)
            Turizm İşletmeciliği
            (Turizm Fakültesi)
            Türk Dili ve Edebiyatı
            (Fen-Edebiyat Fakültesi)
            Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
            (Fen-Edebiyat Fakültesi)
            Türkçe Öğretmenliği
            (Eğitim Fakültesi)
            Uçak Gövde ve Motor Bakımı
            (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
            Uluslararası İlişkiler
            (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
            Uluslararası İlişkiler (İÖ)
            (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
            Yazılım Mühendisliği
            (Mühendislik Fakültesi)

            KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

            📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

            Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 354,74 368.495
            Anestezi TYT 65/67 352,59 380.248
            İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 350,13 394.156
            Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 333,17 503.180
            Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 70/72 332,06 511.246
            Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 325,22 563.284
            Adalet TYT 70/72 324,41 569.775
            Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 140/144 323,66 575.795
            Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 323,31 578.570
            Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 313,38 665.946
            Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 70/72 312,64 672.659
            Mekatronik TYT 60/62 312,43 674.562
            Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 310,13 696.357
            Podoloji TYT 50/52 309,17 705.783
            Makine TYT 65/67 305,89 738.587
            Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 80/82 305,38 743.842
            Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 65/67 305,2 745.669
            Elektrik TYT 70/72 304,83 749.570
            Gemi İnşaatı TYT 65/67 301,75 781.913
            İş ve Uğraşı Terapisi TYT 60/62 298,22 820.055
            Mekatronik TYT 60/62 295,02 855.772
            Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 294,43 862.639
            Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 294,43 862.697
            İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 70/72 293,99 867.811
            Mekatronik (İÖ) TYT 40/41 290,94 903.722
            Kimya Teknolojisi TYT 75/77 289,44 921.729
            Makine TYT 60/62 288,76 929.941
            Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 288,7 930.646
            Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 50/52 287,63 943.794

            Elektrik (İÖ) TYT 40/41 287,62 943.878
            Elektronik Teknolojisi TYT 55/57 286,16 962.049
            Otomotiv Teknolojisi TYT 120/123 283,69 993.697
            Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri TYT 35/36 282,23 1.012.425
            Gıda Teknolojisi TYT 55/57 280,99 1.029.018
            Lojistik TYT 80/82 280,8 1.031.503
            İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 279,21 1.052.723
            Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30/31 277,62 1.074.362
            Makine TYT 40/41 277,16 1.080.671
            Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 40/41 276,04 1.096.422
            Turist Rehberliği TYT 60/62 275,46 1.104.366
            Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 274,9 1.112.070
            Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 274,5 1.117.777
            İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 60/62 273,18 1.136.745
            Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 272,98 1.139.558
            Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 40/41 272,88 1.141.163
            Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 272,7 1.143.713
            Makine TYT 75/77 271,85 1.156.022
            İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 80/82 271,6 1.159.620
            Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 45/47 271,56 1.160.211
            Çevre Koruma ve Kontrol TYT 41/43 271,3 1.164.052
            Makine (İÖ) TYT 50/52 269,73 1.187.276
            Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30/31 269,33 1.193.242
            Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 268,05 1.212.546
            Seramik ve Cam Tasarımı TYT 30/31 266,28 1.239.638
            Elektronik Teknolojisi TYT 45/47 266,03 1.243.416
            Dış Ticaret TYT 75/77 263,89 1.276.589
            Endüstriyel Kalıpçılık TYT 35/36 263,18 1.287.858

            Metalurji TYT 35/36 263,06 1.289.802
            Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 262,71 1.295.379
            Kimya Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 261,93 1.307.836
            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 103/106 261,08 1.321.772
            Otomotiv Teknolojisi (İÖ) TYT 120/123 259,57 1.346.518
            Dış Ticaret TYT 100/103 258,84 1.358.507
            İşletme Yönetimi TYT 70/72 258,27 1.368.067
            İnşaat Teknolojisi TYT 80/82 257,35 1.383.659
            Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 90/93 256,55 1.397.292
            İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 70/72 255,41 1.416.836
            Kozmetik Teknolojisi TYT 25/26 255,32 1.418.317
            Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100/103 255,23 1.419.870
            Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) TYT 40/41 255,13 1.421.574
            Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) TYT 30/31 253,21 1.455.065
            Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 60/62 252,2 1.473.019
            İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 40/41 251,99 1.476.709
            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 70/72 251,36 1.487.893
            İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 90/93 250,38 1.505.879
            Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 70/72 250,38 1.505.924
            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 100/103 250,01 1.512.532

                Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 249,71 1.518.080
                Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 249,58 1.520.321
                İşletme Yönetimi TYT 80/82 249,58 1.520.346
                Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40/41 247,23 1.564.131
                Pazarlama TYT 52/54 246,85 1.571.270
                Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 245,04 1.606.008
                Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 244,86 1.609.537
                İşletme Yönetimi TYT 50/52 243,35 1.639.022
                İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 70/72 242,87 1.648.343
                Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 242,78 1.650.172
                Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 242,49 1.655.878
                Deniz ve Liman İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 242,42 1.657.237
                Kaynak Teknolojisi TYT 40/41 241,03 1.684.688
                Polimer Teknolojisi TYT 50/52 240,64 1.692.449
                Dış Ticaret (İÖ) TYT 60/62 239,52 1.715.375
                Emlak Yönetimi TYT 60/62 239,05 1.725.040
                Boya Teknolojisi TYT 30/31 237,86 1.749.910
                Dış Ticaret (İÖ) TYT 60/62 237,03 1.767.130
                Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT 30/31 236,97 1.768.324
                Yerel Yönetimler TYT 65/67 235,77 1.793.915
                Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) (İÖ) TYT 40/41 234,72 1.816.455
                İşletme Yönetimi TYT 60/62 234,07 1.830.481
                Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 100/103 229,32 1.936.695
                Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 70/72 229,05 1.942.725
                Çevre Temizliği ve Denetimi TYT 60/62 228,9 1.946.273
                İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 56/58 228,53 1.954.871

                Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 40/41 228,44 1.956.887
                Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 80/82 228,12 1.964.535
                İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 50/52 228,06 1.965.801
                Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 40/41 227,78 1.972.375
                Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) (İÖ) TYT 30/31 227,02 1.990.095
                Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 60/62 225,42 2.028.319
                Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 50/52 221,64 2.118.835
                Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
                Deniz Ulaştırma ve İşletme (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
                Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
                Podoloji (KKTC Uyruklu) TYT 2/1 #DEĞER! Dolmadı

                📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

                Hukuk EA 280/287 419,82 27.712
                Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 376,16 106.000
                Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 369,01 123.104
                Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 70/72 335,39 227.523
                Havacılık Yönetimi EA 70/72 331,36 244.039
                Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 312,98 331.673
                Sosyal Hizmet EA 70/72 312,34 335.204
                Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 50/52 309,96 348.640
                Antrenörlük Eğitimi EA 50/52 309,13 353.387
                Uluslararası İlişkiler EA 90/93 306,93 366.287
                İşletme EA 90/93 305,26 376.380
                İktisat EA 80/82 299,98 410.098
                Antrenörlük Eğitimi (İÖ) EA 40/41 290,09 479.988
                Spor Yöneticiliği EA 50/52 285,23 518.256
                Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 90/93 283,45 532.940
                Biyoloji SAY 50/52 283,42 350.513
                Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 80/82 282,86 537.813
                İşletme (İÖ) EA 80/82 279,62 565.584
                Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 70/72 269,78 657.204
                İktisat (İÖ) EA 80/82 269,53 659.745
                Rekreasyon EA 50/52 269,1 664.076
                Turizm İşletmeciliği EA 40/41 268,38 671.295
                Spor Yöneticiliği (İÖ) EA 40/41 267,31 682.308
                Arkeoloji EA 40/41 265,67 699.357
                Felsefe EA 50/52 263,17 725.736
                Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 80/82 261,4 744.845
                Rekreasyon (İÖ) EA 40/41 256,53 799.512
                Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) EA 1/1 236,74 1.050.753

                📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

                Tıp SAY 260/267 507,24 13.061
                Diş Hekimliği SAY 75/77 480,32 31.511
                Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 471,85 38.162
                Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 456,54 50.908
                Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 453,83 53.203
                Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 439,61 65.945
                İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 417,75 87.010
                Mekatronik Mühendisliği SAY 70/72 417,69 87.068
                Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 80/82 416,32 88.431
                Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 56/58 405,77 99.739
                Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 40/41 402,12 103.697
                Makine Mühendisliği SAY 110/113 401,54 104.371
                Kimya Mühendisliği SAY 60/62 388,67 119.358
                Elektrik Mühendisliği SAY 90/93 383,71 125.546
                Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 382,69 126.796
                Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 50/52 374,56 137.779
                Hemşirelik SAY 90/93 371,39 142.126
                Mimarlık SAY 100/103 368,14 146.905
                Otomotiv Mühendisliği SAY 56/58 364,1 152.884
                Elektrik Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 354,11 168.878
                Biyomedikal Mühendisliği SAY 45/47 346,01 183.156
                Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 80/82 336,46 201.736
                Ebelik SAY 80/82 330,09 215.183
                Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 50/52 326,33 223.548
                Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 325,06 226.452
                Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 318,3 242.756
                İç Mimarlık SAY 70/72 317,62 244.417
                İnşaat Mühendisliği SAY 80/82 312,04 258.779
                Matematik SAY 70/72 309,75 265.059
                Jeofizik Mühendisliği SAY 15/3 303,36 283.349
                Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 11/12 301,83 287.903
                Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 301,35 289.441
                Harita Mühendisliği SAY 60/16 298,42 298.464
                Çevre Mühendisliği SAY 40/27 298,38 298.588
                Kimya SAY 70/72 294,23 312.102
                Bitki Koruma SAY 30/31 275,64 382.014
                Fizik SAY 30/31 273,63 390.884
                Bahçe Bitkileri SAY 30/31 253,1 500.485
                Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
                Elektrik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

                    📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

                    Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 401,95 21.021
                    Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 367,89 66.970
                    Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 387,83 35.381
                    Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 80/82 344,02 129.485
                    Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 343,42 131.556
                    İlahiyat SÖZ 108/111 341,26 139.059
                    Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 336,71 155.640
                    Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 332,58 172.082
                    Tarih SÖZ 70/72 327,74 193.171
                    Reklamcılık SÖZ 80/82 321,97 220.701
                    Gazetecilik SÖZ 80/82 314,15 263.102
                    Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 312,65 271.790
                    İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 312,17 274.627
                    Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80/82 292,55 408.973

                    📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

                    İngilizce Öğretmenliği DİL 70/72 426,98 15.176
                    İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 80/82 405,03 22.103
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