Kocaeli Üniversitesi bölümleri 2023! Kocaeli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kocaeli Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kocaeli Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kocaeli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Antrenörlük Eğitimi
(Spor Bilimleri Fakültesi)
Antrenörlük Eğitimi (İÖ)
(Spor Bilimleri Fakültesi)
Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
(Spor Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
(Teknoloji Fakültesi)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
(Teknoloji Fakültesi)
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Biyomedikal Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.)
(Teknoloji Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
(Siyasal Bilgiler Fakültesi)
Çevre Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(Denizcilik Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik