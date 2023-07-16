Kocaeli Üniversitesi bölümleri 2023! Kocaeli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Elektrik (İÖ) TYT 40/41 287,62 943.878

Elektronik Teknolojisi TYT 55/57 286,16 962.049

Otomotiv Teknolojisi TYT 120/123 283,69 993.697

Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri TYT 35/36 282,23 1.012.425

Gıda Teknolojisi TYT 55/57 280,99 1.029.018

Lojistik TYT 80/82 280,8 1.031.503

İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 279,21 1.052.723

Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30/31 277,62 1.074.362

Makine TYT 40/41 277,16 1.080.671

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 40/41 276,04 1.096.422

Turist Rehberliği TYT 60/62 275,46 1.104.366

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 274,9 1.112.070

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 274,5 1.117.777

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 60/62 273,18 1.136.745

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 272,98 1.139.558

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 40/41 272,88 1.141.163

Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 272,7 1.143.713

Makine TYT 75/77 271,85 1.156.022

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 80/82 271,6 1.159.620

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 45/47 271,56 1.160.211

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 41/43 271,3 1.164.052

Makine (İÖ) TYT 50/52 269,73 1.187.276

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30/31 269,33 1.193.242

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 268,05 1.212.546

Seramik ve Cam Tasarımı TYT 30/31 266,28 1.239.638

Elektronik Teknolojisi TYT 45/47 266,03 1.243.416

Dış Ticaret TYT 75/77 263,89 1.276.589

Endüstriyel Kalıpçılık TYT 35/36 263,18 1.287.858

Metalurji TYT 35/36 263,06 1.289.802

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 262,71 1.295.379

Kimya Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 261,93 1.307.836

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 103/106 261,08 1.321.772

Otomotiv Teknolojisi (İÖ) TYT 120/123 259,57 1.346.518

Dış Ticaret TYT 100/103 258,84 1.358.507

İşletme Yönetimi TYT 70/72 258,27 1.368.067

İnşaat Teknolojisi TYT 80/82 257,35 1.383.659

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 90/93 256,55 1.397.292

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 70/72 255,41 1.416.836

Kozmetik Teknolojisi TYT 25/26 255,32 1.418.317

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100/103 255,23 1.419.870

Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) TYT 40/41 255,13 1.421.574

Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) TYT 30/31 253,21 1.455.065

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 60/62 252,2 1.473.019

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 40/41 251,99 1.476.709

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 70/72 251,36 1.487.893

İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 90/93 250,38 1.505.879

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 70/72 250,38 1.505.924

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 100/103 250,01 1.512.532