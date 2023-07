Kocaeli Üniversitesi bölümleri 2023! Kocaeli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 260/267 507,24 13.061

Diş Hekimliği SAY 75/77 480,32 31.511

Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 471,85 38.162

Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 456,54 50.908

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 453,83 53.203

Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 439,61 65.945

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 417,75 87.010

Mekatronik Mühendisliği SAY 70/72 417,69 87.068

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 80/82 416,32 88.431

Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 56/58 405,77 99.739

Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 40/41 402,12 103.697

Makine Mühendisliği SAY 110/113 401,54 104.371

Kimya Mühendisliği SAY 60/62 388,67 119.358

Elektrik Mühendisliği SAY 90/93 383,71 125.546

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 382,69 126.796

Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 50/52 374,56 137.779

Hemşirelik SAY 90/93 371,39 142.126

Mimarlık SAY 100/103 368,14 146.905

Otomotiv Mühendisliği SAY 56/58 364,1 152.884

Elektrik Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 354,11 168.878

Biyomedikal Mühendisliği SAY 45/47 346,01 183.156

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 80/82 336,46 201.736

Ebelik SAY 80/82 330,09 215.183

Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 50/52 326,33 223.548

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 325,06 226.452

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 318,3 242.756

İç Mimarlık SAY 70/72 317,62 244.417

İnşaat Mühendisliği SAY 80/82 312,04 258.779

Matematik SAY 70/72 309,75 265.059

Jeofizik Mühendisliği SAY 15/3 303,36 283.349

Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 11/12 301,83 287.903

Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 301,35 289.441

Harita Mühendisliği SAY 60/16 298,42 298.464

Çevre Mühendisliği SAY 40/27 298,38 298.588

Kimya SAY 70/72 294,23 312.102

Bitki Koruma SAY 30/31 275,64 382.014

Fizik SAY 30/31 273,63 390.884

Bahçe Bitkileri SAY 30/31 253,1 500.485

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

Elektrik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —