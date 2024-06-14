Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? 14 Haziran Cuma karne töreni yapılacak mı, saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri!

2023-2024 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Öğrenciler, 14 Haziran'da gerçekleşecek karne günü ile yaz tatiline merhaba demeye hazırlanıyor. Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler son notları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu nedenle, karnelerin ne zaman dağıtılacağı ve karne günü saatlerinin nasıl olacağı merak ediliyor.