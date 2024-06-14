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Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? 14 Haziran Cuma karne töreni yapılacak mı, saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri!

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla karne günü detaylarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, karne günü 14 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Peki, karneler ne zaman ve saat kaçta dağıtılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 07:08 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:08
Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? 14 Haziran Cuma karne töreni yapılacak mı, saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri!

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2023-2024 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Öğrenciler, 14 Haziran'da gerçekleşecek karne günü ile yaz tatiline merhaba demeye hazırlanıyor. Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler son notları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu nedenle, karnelerin ne zaman dağıtılacağı ve karne günü saatlerinin nasıl olacağı merak ediliyor.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı karneleri 14 Haziran 2024 Cuma günü dağıtılacak.

Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

KARNE GÜNÜ SERBEST Mİ GİDİLECEK?

Birçok okul mevzuatında okulun son gününe kadar forma giyilmesi yönünde maddeler bulunuyor. Ancak bu durum özel ve MEB'e bağlı okullara göre değişiklik gösterebilir.

Konuyla ilgili öğretmenlerden bilgi alınması tavsiye ediliyor.

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