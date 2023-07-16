Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölümleri 2023! Ahi Evran Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Antropoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)
Biyosistem Mühendisliği
(Ziraat Fakültesi)
Coğrafya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Çocuk Gelişimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Felsefe
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hemşirelik (İÖ)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
İslami İlimler
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.)
(İslami İlimler Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Sosyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarım Ekonomisi
(Ziraat Fakültesi)
Tarımsal Biyoteknoloji
(Ziraat Fakültesi)
Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarla Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Tıp
(Tıp Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)