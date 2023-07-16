Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 16.07.2023 22:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2023 22:21
    ABONE OL

    Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölümleri 2023! Ahi Evran Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölümleri 2023! Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Antropoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Arkeoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Bahçe Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
    Bitki Koruma
    (Ziraat Fakültesi)
    Biyosistem Mühendisliği
    (Ziraat Fakültesi)
    Coğrafya
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Çocuk Gelişimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
    Felsefe
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hemşirelik (İÖ)
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği

    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
    İslami İlimler
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Maliye
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Matematik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Moleküler Biyoloji ve Genetik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Okul Öncesi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
    (Eğitim Fakültesi)
    Sınıf Öğretmenliği

    (Eğitim Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Sosyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Tarım Ekonomisi
    (Ziraat Fakültesi)
    Tarımsal Biyoteknoloji
    (Ziraat Fakültesi)
    Tarih
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Tarla Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
    Tıp
    (Tıp Fakültesi)
    Türk Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)

        Türkçe Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Yönetim Bilişim Sistemleri
        (Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
        Zootekni
        (Ziraat Fakültesi)

        KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

        📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        İlk ve Acil Yardım TYT 72/74 336,4 480.345
        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 35/36 321,43 594.179
        İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 62/64 319,72 608.813
        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 36/37 315,27 648.360
        Fizyoterapi TYT 67/69 307,13 725.886
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 302,62 772.678
        Ortopedik Protez ve Ortez TYT 56/58 299,95 801.181
        Elektronörofizyoloji TYT 45/47 296,25 841.782
        Optisyenlik TYT 55/57 291,15 901.096
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 52/54 286,74 954.632
        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 283 1.002.541
        Çocuk Gelişimi TYT 50/52 275,39 1.105.303
        Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 80/82 266,29 1.239.323
        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 30/31 263,72 1.279.352
        Bilgisayar Teknolojisi TYT 40/41 259,55 1.346.770
        Web Tasarımı ve Kodlama TYT 40/41 258,02 1.372.266
        Elektrik TYT 45/47 257,4 1.382.683
        Yaşlı Bakımı TYT 63/65 256,62 1.395.932
        Mekatronik TYT 40/41 251,7 1.481.905
        Bitki Koruma TYT 30/31 246,44 1.579.403
        Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 50/52 246,23 1.583.249
        Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 72/74 243,62 1.633.727
        Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 243,1 1.643.968
        Makine TYT 30/31 241,75 1.670.398
        Elektrik TYT 30/31 240,67 1.691.841
        Harita ve Kadastro TYT 70/72 238,96 1.727.000

        Grafik Tasarımı TYT 55/57 237,4 1.759.362
        Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 235,55 1.798.489
        Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 234,35 1.824.455
        Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 233,47 1.843.653
        Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 233,31 1.847.093
        Kimya Teknolojisi TYT 40/41 230,19 1.916.610
        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 61/63 229,09 1.941.898
        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 76/78 227,57 1.977.155
        Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 25/26 226,31 2.006.975
        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 225,95 2.015.339
        Gıda Teknolojisi TYT 30/31 225,46 2.027.171
        Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 55/57 225,17 2.034.131
        Lojistik TYT 20/21 224,4 2.052.453
        Dış Ticaret TYT 40/41 224,17 2.057.821
        Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 222,58 2.096.212
        Organik Tarım TYT 30/31 222,42 2.100.251
        Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 70/72 222,2 2.105.613

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 71/73 221,09 2.132.543
        Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 20/21 220,47 2.147.975
        İşletme Yönetimi TYT 56/58 220,23 2.153.856
        Görsel İletişim TYT 30/31 220,07 2.157.875
        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 219,29 2.177.469
        İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 215,09 2.281.543
        İnşaat Teknolojisi TYT 35/36 214 2.308.708
        Turizm ve Otel İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
        Web Tasarımı ve Kodlama (KKTC Uyruklu) TYT 3/1 #DEĞER! Dolmadı

            📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

            Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 363,16 138.278
            Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 347,54 184.198
            Çocuk Gelişimi EA 65/67 323,01 280.832
            Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40/41 300,79 404.752
            Tarım Ekonomisi EA 35/36 271,73 638.178
            İşletme EA 30/31 236,54 1.053.436
            Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 235,26 1.071.057
            İktisat EA 30/31 230,65 1.135.689
            Maliye EA 60/62 228,15 1.171.487
            Sosyoloji EA 40/41 227,82 1.176.086
            Uluslararası İlişkiler EA 40/41 224,54 1.223.076
            Arkeoloji EA 20/21 224,1 1.229.519
            Felsefe EA 20/21 218,4 1.311.232
            Antropoloji EA 20/21 216,07 1.344.590

            📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Tıp SAY 130/134 482,79 29.596
            İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 396,3 110.338
            Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 354,06 168.987
            Hemşirelik SAY 100/103 343,81 187.331
            Hemşirelik (İÖ) SAY 60/62 333,98 206.888
            Ebelik SAY 80/82 322,82 231.748
            İnşaat Mühendisliği SAY 20/3 301,96 287.542
            Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/21 300,82 291.037
            Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/9 298,87 297.037
            Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 291,46 321.370
            Matematik SAY 40/41 274,64 386.389
            Bitki Koruma SAY 30/31 267,63 418.946
            Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 261 453.304
            Tarla Bitkileri SAY 30/31 243,18 571.664
            Bahçe Bitkileri SAY 30/31 239,22 604.568
            Biyosistem Mühendisliği SAY 20/21 233,67 655.236
            Zootekni SAY 25/26 229,04 701.949
            Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30/31 223,6 762.192

            📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,98 30.571
            Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 378,38 48.490
            Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 349,33 112.833
            Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 289,77 430.852
            İslami İlimler SÖZ 80/82 289,04 436.675
            Coğrafya SÖZ 60/62 276,83 542.094
            Tarih SÖZ 60/62 261,31 694.840
            İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 239,43 939.501
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Bakanlıktan akaryakıtta ÖTV artışı açıklaması
            Haberler Eğitim Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölümleri 2023! Ahi Evran Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
                loading
                SON DAKİKA