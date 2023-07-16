Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölümleri 2023! Ahi Evran Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Grafik Tasarımı TYT 55/57 237,4 1.759.362

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 235,55 1.798.489

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 234,35 1.824.455

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 233,47 1.843.653

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 233,31 1.847.093

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 230,19 1.916.610

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 61/63 229,09 1.941.898

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 76/78 227,57 1.977.155

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 25/26 226,31 2.006.975

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 225,95 2.015.339

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 225,46 2.027.171

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 55/57 225,17 2.034.131

Lojistik TYT 20/21 224,4 2.052.453

Dış Ticaret TYT 40/41 224,17 2.057.821

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 222,58 2.096.212

Organik Tarım TYT 30/31 222,42 2.100.251

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 70/72 222,2 2.105.613

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 71/73 221,09 2.132.543

Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 20/21 220,47 2.147.975

İşletme Yönetimi TYT 56/58 220,23 2.153.856

Görsel İletişim TYT 30/31 220,07 2.157.875

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 219,29 2.177.469

İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 215,09 2.281.543

İnşaat Teknolojisi TYT 35/36 214 2.308.708

Turizm ve Otel İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

Web Tasarımı ve Kodlama (KKTC Uyruklu) TYT 3/1 #DEĞER! Dolmadı