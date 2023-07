Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölümleri 2023! Ahi Evran Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 130/134 482,79 29.596

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 396,3 110.338

Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 354,06 168.987

Hemşirelik SAY 100/103 343,81 187.331

Hemşirelik (İÖ) SAY 60/62 333,98 206.888

Ebelik SAY 80/82 322,82 231.748

İnşaat Mühendisliği SAY 20/3 301,96 287.542

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/21 300,82 291.037

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/9 298,87 297.037

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 291,46 321.370

Matematik SAY 40/41 274,64 386.389

Bitki Koruma SAY 30/31 267,63 418.946

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 261 453.304

Tarla Bitkileri SAY 30/31 243,18 571.664

Bahçe Bitkileri SAY 30/31 239,22 604.568

Biyosistem Mühendisliği SAY 20/21 233,67 655.236

Zootekni SAY 25/26 229,04 701.949

Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30/31 223,6 762.192

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,98 30.571

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 378,38 48.490

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 349,33 112.833

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 289,77 430.852

İslami İlimler SÖZ 80/82 289,04 436.675

Coğrafya SÖZ 60/62 276,83 542.094

Tarih SÖZ 60/62 261,31 694.840

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 239,43 939.501