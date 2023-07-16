Kırklareli Üniversitesi bölümleri 2023! Kırklareli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kırklareli Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kırklareli Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kırklareli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KIRKLARELİ BÖLÜMLERİ
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Çocuk Gelişimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Çocuk Gelişimi (İÖ)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Ebelik (KKTC Uyruklu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Felsefe
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Finans ve Bankacılık
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Mekatronik Mühendisliği
(Teknoloji Fakültesi)
Mimarlık
(Mimarlık Fakültesi)
Muhasebe ve Finans Yönetimi
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Peyzaj Mimarlığı
(Mimarlık Fakültesi)
Rekreasyon Yönetimi
(Turizm Fakültesi)
Sağlık Yönetimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sosyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Sosyoloji (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Şehir ve Bölge Planlama
(Mimarlık Fakültesi)
Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarih (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tıp
(Tıp Fakültesi)
Turizm İşletmeciliği
(Turizm Fakültesi)
Turizm Rehberliği
(Turizm Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı