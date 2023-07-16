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    • Eğitim
    • 16.07.2023 22:14
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    • 16.07.2023 22:22
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    Kırklareli Üniversitesi bölümleri 2023! Kırklareli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Kırklareli Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Kırklareli Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Kırklareli Üniversitesi bölümleri 2023! Kırklareli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Kırklareli Üniversitesi bölümleri 2023! Kırklareli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kırklareli Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kırklareli Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kırklareli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KIRKLARELİ BÖLÜMLERİ

    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Çocuk Gelişimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Çocuk Gelişimi (İÖ)
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Ebelik (KKTC Uyruklu)
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Felsefe
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Finans ve Bankacılık
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Turizm Fakültesi)

    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Maliye
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Matematik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Mekatronik Mühendisliği
    (Teknoloji Fakültesi)
    Mimarlık
    (Mimarlık Fakültesi)
    Muhasebe ve Finans Yönetimi
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Peyzaj Mimarlığı

    (Mimarlık Fakültesi)
    Rekreasyon Yönetimi
    (Turizm Fakültesi)
    Sağlık Yönetimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Sosyoloji (İÖ)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Şehir ve Bölge Planlama
    (Mimarlık Fakültesi)
    Tarih
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Tarih (İÖ)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Tıp
    (Tıp Fakültesi)
    Turizm İşletmeciliği
    (Turizm Fakültesi)
    Turizm Rehberliği
    (Turizm Fakültesi)
    Türk Dili ve Edebiyatı

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Yazılım Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
        (Mühendislik Fakültesi)

        KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

        📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 303,67 761.740
        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 295,69 848.202
        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 294,59 860.810
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 289,4 922.131
        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60/62 288,6 931.876
        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 282,42 1.009.993
        Optisyenlik TYT 65/67 282,19 1.013.036
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 275,28 1.106.819
        Çocuk Gelişimi TYT 70/72 275 1.110.706
        Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 272,64 1.144.627
        Grafik Tasarımı TYT 60/62 267,34 1.223.420
        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 266,26 1.239.832
        Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 120/123 263,86 1.277.048
        Aşçılık TYT 60/62 262,05 1.305.984
        Kimya Teknolojisi TYT 40/41 259,01 1.355.825
        Mekatronik TYT 55/57 258,54 1.363.608
        Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 255,65 1.412.676
        İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 248,53 1.539.751
        İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 248,25 1.544.995
        Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 247,25 1.563.638
        Sosyal Hizmetler TYT 80/82 246,96 1.569.160
        Makine TYT 55/57 246,74 1.573.325
        Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 243,39 1.638.135
        Elektrik TYT 60/62 241,05 1.684.392
        Elektrik TYT 45/47 239,69 1.711.946
        Yaşlı Bakımı TYT 60/62 237,52 1.756.998
        Gıda Teknolojisi TYT 60/62 237,17 1.764.249

        Moda Tasarımı TYT 40/41 234,71 1.816.844
        Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 234,7 1.816.960
        Bilgi Yönetimi TYT 20/21 234,22 1.827.359
        İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 45/47 233,86 1.835.042
        Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 233,83 1.835.772
        Elektronik Teknolojisi TYT 55/57 232,55 1.863.741
        Tekstil Teknolojisi TYT 20/21 227,88 1.970.031
        Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 60/62 226,53 2.001.758
        Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 226,06 2.012.935
        Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30/31 225,86 2.017.529
        İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 225,61 2.023.519
        İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 80/82 225,45 2.027.580
        Sosyal Güvenlik TYT 60/62 225,43 2.028.027
        Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 50/52 224,1 2.059.521
        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 224,07 2.060.220
        Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 20/21 224,03 2.061.076
        Lojistik TYT 50/52 223,84 2.065.680
        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 223,58 2.071.931
        Dış Ticaret TYT 50/52 223,24 2.080.264
        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 222,56 2.096.766
        Maliye TYT 50/52 221,51 2.122.118
        Dış Ticaret TYT 20/21 221,38 2.125.421

            Medya ve İletişim TYT 25/26 220,49 2.147.482
            Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 220,32 2.151.640
            İşletme Yönetimi TYT 45/47 220,3 2.152.117
            Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 35/36 220,12 2.156.555
            İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 219,91 2.161.980
            Pazarlama TYT 20/21 219,47 2.172.898
            Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 219,01 2.184.437
            Lojistik TYT 35/36 218,87 2.187.758
            Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 20/21 216,14 2.255.325
            İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 55/57 215,11 2.281.033
            Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 213,63 2.318.027
            Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 30/31 210,3 2.401.372
            Yapı Denetimi TYT 25/26 208,06 2.456.124
            Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) TYT 40/41 203,71 2.558.881
            Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 200,51 2.628.525
            Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

            📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

            Hukuk EA 120/123 401,09 55.675
            Çocuk Gelişimi EA 60/62 314,61 322.978
            Çocuk Gelişimi (İÖ) EA 60/62 308,17 358.916
            Sağlık Yönetimi EA 40/41 258,89 772.739
            Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 256,02 805.498
            İşletme EA 30/31 251,8 855.504
            Uluslararası İlişkiler EA 50/52 244,07 952.337
            Maliye EA 40/41 238,47 1.026.894
            Turizm İşletmeciliği EA 25/26 238,41 1.027.742
            Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 238,38 1.028.155
            İktisat EA 40/41 237,77 1.036.575
            Sosyoloji EA 50/52 236,08 1.059.789
            Finans ve Bankacılık EA 50/52 232,85 1.104.453
            Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40/41 228,97 1.159.642
            Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40/41 227,35 1.182.653
            Felsefe EA 35/36 219,87 1.290.117
            Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 214,77 1.362.843

            📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Tıp SAY 30/31 489,09 24.938
            Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 417,2 87.521
            Yazılım Mühendisliği SAY 70/72 398,22 108.098
            Hemşirelik SAY 100/103 335,5 203.733
            Ebelik SAY 75/77 320,21 238.074
            Mimarlık SAY 80/7 316,05 248.439
            Mekatronik Mühendisliği SAY 20/21 299,44 295.272
            Makine Mühendisliği SAY 50/11 298,15 299.371
            Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 297,98 299.844
            Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/67 297,93 299.995
            Ebelik (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 297,18 302.376
            Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 294,38 311.603
            Matematik SAY 50/52 271,65 399.862
            Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 243,85 566.406
            Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 231,92 672.395
            İnşaat Mühendisliği SAY 30/— – —

                📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

                Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 349,83 111.341
                Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 285,89 462.414
                İlahiyat SÖZ 90/93 276,76 542.694
                Tarih SÖZ 70/72 259,13 717.839
                Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 241,08 920.152
                Rekreasyon Yönetimi SÖZ 35/36 234,48 996.225
                İlahiyat (İÖ) SÖZ 90/93 233,96 1.002.151
                İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 230,65 1.039.407
                Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 214,39 1.215.643
                İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 214,06 1.219.113
                Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 213,83 1.376.166
                Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50/40 180,6 1.458.172

                📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

                İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 375,69 32.529
                İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 361,87 37.731
                Turizm Rehberliği DİL 40/41 305,19 60.377
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                Haberler Eğitim Kırklareli Üniversitesi bölümleri 2023! Kırklareli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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