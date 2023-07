Kırklareli Üniversitesi bölümleri 2023! Kırklareli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 30/31 489,09 24.938

Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 417,2 87.521

Yazılım Mühendisliği SAY 70/72 398,22 108.098

Hemşirelik SAY 100/103 335,5 203.733

Ebelik SAY 75/77 320,21 238.074

Mimarlık SAY 80/7 316,05 248.439

Mekatronik Mühendisliği SAY 20/21 299,44 295.272

Makine Mühendisliği SAY 50/11 298,15 299.371

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 297,98 299.844

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/67 297,93 299.995

Ebelik (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 297,18 302.376

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 294,38 311.603

Matematik SAY 50/52 271,65 399.862

Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 243,85 566.406

Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 231,92 672.395

İnşaat Mühendisliği SAY 30/— – —