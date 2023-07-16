Kırklareli Üniversitesi bölümleri 2023! Kırklareli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

KIRKLARELİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Çocuk Gelişimi

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (İÖ)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (KKTC Uyruklu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Felsefe

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Finans ve Bankacılık

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(Turizm Fakültesi)

Hemşirelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk

(Hukuk Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlahiyat

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (İÖ)

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (M.T.O.K.)

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)

(İlahiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık