Kırıkkale Üniversitesi bölümleri 2023! Kırıkkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 160/164 494,3 21.267

Diş Hekimliği SAY 100/103 474,75 35.899

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 409,66 95.554

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 406,43 99.053

Veterinerlik SAY 100/103 391,77 115.615

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 377,65 133.451

Hemşirelik SAY 100/103 354,42 168.338

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 348,8 178.047

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 321,62 234.616

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 317,92 243.676

Makine Mühendisliği SAY 70/72 309,84 264.810

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 305,08 278.431

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 302,85 284.843

Biyomühendislik SAY 20/3 300,61 291.706

Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 50/52 299,83 294.022

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20/7 299,54 294.973

İnşaat Mühendisliği SAY 70/22 299,47 295.161

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 298,69 297.592

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60/25 298,09 299.527

Matematik SAY 60/62 287,2 336.581

Kimya SAY 20/21 276,56 378.104

İstatistik SAY 30/31 272,94 393.950

Biyoloji SAY 25/26 261,87 448.485

Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 253,94 495.212

Fizik SAY 20/21 250,98 514.409

Aktüerya Bilimleri SAY 40/41 231,04 681.261

Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —