Kırıkkale Üniversitesi bölümleri 2023! Kırıkkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kahramanmaraş Kırıkkale Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kırıkkale Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kırıkkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Aktüerya Bilimleri
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Arapça Mütercim ve Tercümanlık
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Biyomühendislik
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Çocuk Gelişimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ekonometri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Farsça Mütercim ve Tercümanlık
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Felsefe
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Fizik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
Hukuk (İÖ)
(Hukuk Fakültesi)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Güzel Sanatlar Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İktisat (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
İslami İlimler
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.)
(İslami İlimler Fakültesi)
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