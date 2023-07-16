Kırıkkale Üniversitesi bölümleri 2023! Kırıkkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İÖ)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Maliye (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Peyzaj Mimarlığı

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Psikoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Sağlık Yönetimi

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyal Hizmet

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji