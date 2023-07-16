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    • Eğitim
    • 16.07.2023 17:36
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    • 16.07.2023 17:37
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    Kırıkkale Üniversitesi bölümleri 2023! Kırıkkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Kırıkkale Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Kırıkkale Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Kırıkkale Üniversitesi bölümleri 2023! Kırıkkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Kırıkkale Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kahramanmaraş Kırıkkale Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kırıkkale Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kırıkkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Aktüerya Bilimleri
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Arapça Mütercim ve Tercümanlık
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Biyomühendislik
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Çocuk Gelişimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Diş Hekimliği

    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Ekonometri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Farsça Mütercim ve Tercümanlık
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Felsefe
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Fizik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)
    Hukuk (İÖ)
    (Hukuk Fakültesi)
    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
    (Güzel Sanatlar Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İktisat (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    İslami İlimler
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İstatistik

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        İşletme
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Kimya
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Makine Mühendisliği
        (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
        Makine Mühendisliği (İÖ)
        (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
        Maliye
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Maliye (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Matematik
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
        (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
        Okul Öncesi Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Özel Eğitim Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Peyzaj Mimarlığı
        (Güzel Sanatlar Fakültesi)
        Psikoloji
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Eğitim Fakültesi)
        Sağlık Yönetimi
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği

        (Eğitim Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Sosyal Hizmet
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sosyoloji

        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Sosyoloji (İÖ)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Spor Yöneticiliği
        (Spor Bilimleri Fakültesi)
        Tarih
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Tarih (İÖ)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Tıp (KKTC Uyruklu)
        (Tıp Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Veterinerlik
        (Veteriner Fakültesi)

        KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        Anestezi TYT 70/72 342,85 437.861
        İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 339,38 460.108
        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40/41 324,41 569.785
        Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 317,31 629.858
        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 316,42 637.895
        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 313,22 667.375
        Diş Protez Teknolojisi TYT 70/72 311,52 683.205
        Adalet TYT 70/72 305,69 740.555
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 303,09 767.802
        Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) TYT 60/62 302,78 771.078
        Makine TYT 56/58 296,31 841.133
        Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 112/115 285,96 964.410
        Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 285,83 966.075
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 285,01 976.662
        Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 282,54 1.008.411
        Elektrik TYT 60/62 281,21 1.025.936
        Elektrik (Uzaktan Öğretim) TYT 111/114 281,13 1.027.050
        Çocuk Gelişimi TYT 80/82 278,33 1.064.694
        Grafik Tasarımı TYT 65/67 278,18 1.066.683
        İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 274,65 1.115.695
        Makine (İÖ) TYT 55/57 271,66 1.158.806
        Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 270,98 1.168.664
        Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 270,59 1.174.386

        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 264,36 1.269.223
        Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 115/118 260,89 1.324.842
        Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 50/52 259,9 1.341.114
        Sosyal Hizmetler TYT 50/52 259,36 1.349.929
        Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 113/116 259,26 1.351.770
        İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 259,15 1.353.467
        İnşaat Teknolojisi TYT 65/67 258,77 1.359.713
        İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) TYT 70/72 258,75 1.360.154

            Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 258,29 1.367.780
            Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 255,39 1.417.153
            Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 65/67 251,84 1.479.522
            Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 250,85 1.497.237
            Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 250,24 1.508.279
            Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.51) TYT 25/26 249,25 1.526.492
            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 243,44 1.637.332
            Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 241,14 1.682.465
            Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 237,89 1.749.337
            İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 46/48 237,29 1.761.658
            İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 236,2 1.784.661
            Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 48/50 234,46 1.822.209
            Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 230,87 1.901.162
            İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 65/67 229,98 1.921.250
            Organik Tarım TYT 45/47 226,41 2.004.614
            Mantarcılık TYT 30/31 223,77 2.067.283
            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 223,42 2.075.936
            Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 223,07 2.084.472
            İşletme Yönetimi TYT 60/62 222,85 2.089.853
            İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 50/52 220,4 2.149.584
            Yerel Yönetimler TYT 30/31 220,12 2.156.642
            Pazarlama TYT 20/21 219,28 2.177.820
            Emlak Yönetimi TYT 60/62 214 2.308.754
            İnşaat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

            📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

            Hukuk EA 200/205 411,08 39.504
            Hukuk (İÖ) EA 180/185 400,93 55.950
            Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 369,31 122.360
            Psikoloji EA 40/41 366,85 128.558
            Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 354,31 163.257
            İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60/62 336,11 224.779
            Çocuk Gelişimi EA 70/72 324,56 273.740
            Sosyal Hizmet EA 60/62 299,5 413.296
            Maliye EA 60/62 280,97 553.895
            Sağlık Yönetimi EA 60/62 271,85 637.030
            Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 269,61 658.899
            Spor Yöneticiliği EA 50/52 262,29 735.081
            Sosyoloji EA 60/62 255,01 817.223
            Uluslararası İlişkiler EA 80/82 252,01 852.966
            İşletme EA 90/93 247,64 907.038
            İktisat EA 80/82 247,01 914.941
            Felsefe EA 40/41 228,52 1.166.120
            Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60/62 228,13 1.171.779
            Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 224,11 1.229.433
            Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 50/52 223,59 1.236.847
            Maliye (İÖ) EA 60/62 221,52 1.266.490
            Ekonometri EA 35/36 220,56 1.280.287
            İktisat (İÖ) EA 40/41 219,96 1.288.914

            📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Tıp SAY 160/164 494,3 21.267
            Diş Hekimliği SAY 100/103 474,75 35.899
            Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 409,66 95.554
            İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 406,43 99.053
            Veterinerlik SAY 100/103 391,77 115.615
            Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 377,65 133.451
            Hemşirelik SAY 100/103 354,42 168.338
            Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 348,8 178.047
            Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 321,62 234.616
            Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 317,92 243.676
            Makine Mühendisliği SAY 70/72 309,84 264.810
            Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 305,08 278.431
            Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 302,85 284.843
            Biyomühendislik SAY 20/3 300,61 291.706
            Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 50/52 299,83 294.022
            Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20/7 299,54 294.973
            İnşaat Mühendisliği SAY 70/22 299,47 295.161
            Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 298,69 297.592
            Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60/25 298,09 299.527
            Matematik SAY 60/62 287,2 336.581
            Kimya SAY 20/21 276,56 378.104
            İstatistik SAY 30/31 272,94 393.950
            Biyoloji SAY 25/26 261,87 448.485
            Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 253,94 495.212
            Fizik SAY 20/21 250,98 514.409
            Aktüerya Bilimleri SAY 40/41 231,04 681.261
            Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

                📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

                Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 405,6 18.206
                Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 394,45 27.971
                Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 382,26 42.745
                Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 352,85 102.685
                Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 310,74 283.481
                İslami İlimler SÖZ 99/102 294,64 392.878
                Tarih SÖZ 70/72 286,56 456.863
                Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 274,54 563.313
                İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 11/11 265,46 652.256
                Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 244,6 879.833

                📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

                İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 375,49 32.600
                Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 295,04 64.614
                Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 259,18 80.873
                Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) DİL 50/52 249,17 85.805
                Farsça Mütercim ve Tercümanlık DİL 20/18 156,74 122.795
                İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) DİL 2/— – —
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                Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor
                Haberler Eğitim Kırıkkale Üniversitesi bölümleri 2023! Kırıkkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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