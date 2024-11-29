2024 AÖF güz dönemi ara sınavlarına girecek olan adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler AÖF resmi sitesine giriş yaparak sınav yerlerini görüntüleyebiliyor. Peki, 2024 AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri belli oldu mu? Güz dönemi sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sınav takvimine ilişkin merak edilenler...