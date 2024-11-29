2024 AÖF güz dönemi ara sınavlarına girecek olan adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler AÖF resmi sitesine giriş yaparak sınav yerlerini görüntüleyebiliyor. Peki, 2024 AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri belli oldu mu? Güz dönemi sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sınav takvimine ilişkin merak edilenler...
(Takvim Foto Arşiv)
SINAV NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi ara sınavları 7-8 Aralık 2024
AÖF dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025
AÖF bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025
AÖF dönem sonu sınavları 24-25 Mayıs 2025
(Takvim Foto Arşiv)
AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF sınav giriş belgelerinin 1 Aralık 2024 tarihine kadar adaylara ulaşması bekleniyor.
Sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacağını hatırlatalım.