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    • Eğitim
    • 16.07.2023 17:09
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    • 16.07.2023 17:09
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    Kayseri Üniversitesi bölümleri 2023! Kayseri Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Kayseri Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Kayseri Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Kayseri Üniversitesi bölümleri 2023! Kayseri Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Kayseri Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kayseri Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kayseri Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kayseri Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
    İnsan Kaynakları Yönetimi
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    İslami İlimler
    (Develi İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.)
    (Develi İslami İlimler Fakültesi)
    Muhasebe ve Finans Yönetimi
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Muhasebe ve Finans Yönetimi (İÖ)
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Sağlık Yönetimi
    (Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Tarih
    (Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Türk Dili ve Edebiyatı
    (Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Uluslararası Ticaret ve Lojistik
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Yazılım Mühendisliği
    (Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

    Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

    📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

    İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 342,46 440.281
    Bilgisayar Programcılığı TYT 75/77 327,5 545.255
    Diyaliz TYT 40/41 311,77 680.832
    Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 307,56 721.721
    Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 75/77 304,66 751.448
    Adalet TYT 40/41 304,11 757.015
    Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 299,65 804.506
    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40/41 297,32 829.825
    Grafik Tasarımı TYT 70/72 292,47 885.376
    Çocuk Gelişimi TYT 60/62 288,95 927.500
    İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 287,41 946.416
    Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50/52 286,55 957.045
    Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 283,43 997.140
    Mekatronik TYT 50/52 283,4 997.394
    İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 282,53 1.008.555
    Elektrik TYT 75/77 282,26 1.012.116
    Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 282,18 1.013.088
    Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 55/57 280,12 1.040.458
    Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 279,38 1.050.469
    Aşçılık TYT 40/41 277,71 1.073.209
    Dış Ticaret TYT 75/77 272,13 1.151.882
    Makine TYT 75/77 271,15 1.166.144
    Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 70/72 270,95 1.169.112
    Bilgisayar Teknolojisi TYT 25/26 266,73 1.232.699
    Elektrik (İÖ) TYT 60/62 265,64 1.249.405
    Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 264,28 1.270.407

        Mekatronik (İÖ) TYT 40/41 263,12 1.288.793
        İşletme Yönetimi TYT 70/72 262,8 1.293.854
        Kimya Teknolojisi TYT 40/41 262,4 1.300.406
        Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 262,13 1.304.742
        İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 262,05 1.305.910
        Gıda Teknolojisi TYT 50/52 261,1 1.321.332
        Elektronik Teknolojisi TYT 70/72 261 1.323.047
        Makine (İÖ) TYT 55/57 258,22 1.369.015
        Dış Ticaret (İÖ) TYT 70/72 257,61 1.379.079
        Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 256,78 1.393.230
        İnşaat Teknolojisi TYT 75/77 256,36 1.400.391
        Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 45/47 256,34 1.400.843
        Harita ve Kadastro TYT 60/62 253,96 1.441.747
        Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 251,71 1.481.727
        Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 250,07 1.511.554
        Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 65/67 249,82 1.516.062
        Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 247,39 1.561.079
        Elektronik Teknolojisi (İÖ) TYT 70/72 245,75 1.592.417
        Posta Hizmetleri TYT 30/31 244,25 1.621.301
        Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 243,35 1.639.060
        Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 242,62 1.653.191
        Bitki Koruma TYT 40/41 242,42 1.657.116
        Bahçe Tarımı TYT 30/31 241,62 1.672.986
        Gıda Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 241,23 1.680.742

        İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 75/77 239,7 1.711.625
        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 238,44 1.737.816
        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 238,2 1.742.778
        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55/57 238,12 1.744.618
        Lojistik TYT 50/52 237,27 1.762.106
        Geleneksel El Sanatları TYT 55/57 236,02 1.788.538
        Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 235,43 1.801.131
        Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 233,39 1.845.285
        Organik Tarım TYT 40/41 233,25 1.848.406
        Mimari Restorasyon TYT 45/47 230,46 1.910.573
        Pazarlama TYT 25/26 228,76 1.949.557
        Bahçe Tarımı TYT 30/31 226,14 2.011.063
        Yapı Denetimi TYT 40/41 223,28 2.079.338
        İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 222,99 2.086.466
        Gıda Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

        📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

        Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 278,52 575.315
        Sağlık Yönetimi EA 60/62 263,08 726.717
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 40/41 261,56 743.000
        Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 60/62 259,06 770.855
        Muhasebe ve Finans Yönetimi (İÖ) EA 40/41 248,37 897.897
        İnsan Kaynakları Yönetimi EA 60/62 247,5 908.716

        📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Yazılım Mühendisliği SAY 30/31 410,42 94.751
        Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 392,45 114.796
        Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50/52 326,66 222.827

        📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

        İslami İlimler SÖZ 90/93 286,25 459.468
        Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 286,1 460.745
        Tarih SÖZ 60/62 250,6 811.971
        İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 222,09 1.135.193
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        Haberler Eğitim Kayseri Üniversitesi bölümleri 2023! Kayseri Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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