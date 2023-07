Kayseri Üniversitesi bölümleri 2023! Kayseri Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 278,52 575.315

Sağlık Yönetimi EA 60/62 263,08 726.717

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 40/41 261,56 743.000

Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 60/62 259,06 770.855

Muhasebe ve Finans Yönetimi (İÖ) EA 40/41 248,37 897.897

İnsan Kaynakları Yönetimi EA 60/62 247,5 908.716

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Yazılım Mühendisliği SAY 30/31 410,42 94.751

Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 392,45 114.796

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50/52 326,66 222.827