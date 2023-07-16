Kayseri Üniversitesi bölümleri 2023! Kayseri Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Mekatronik (İÖ) TYT 40/41 263,12 1.288.793

İşletme Yönetimi TYT 70/72 262,8 1.293.854

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 262,4 1.300.406

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 262,13 1.304.742

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 262,05 1.305.910

Gıda Teknolojisi TYT 50/52 261,1 1.321.332

Elektronik Teknolojisi TYT 70/72 261 1.323.047

Makine (İÖ) TYT 55/57 258,22 1.369.015

Dış Ticaret (İÖ) TYT 70/72 257,61 1.379.079

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 256,78 1.393.230

İnşaat Teknolojisi TYT 75/77 256,36 1.400.391

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 45/47 256,34 1.400.843

Harita ve Kadastro TYT 60/62 253,96 1.441.747

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 251,71 1.481.727

Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 250,07 1.511.554

Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 65/67 249,82 1.516.062

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 247,39 1.561.079

Elektronik Teknolojisi (İÖ) TYT 70/72 245,75 1.592.417

Posta Hizmetleri TYT 30/31 244,25 1.621.301

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 243,35 1.639.060

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 242,62 1.653.191

Bitki Koruma TYT 40/41 242,42 1.657.116

Bahçe Tarımı TYT 30/31 241,62 1.672.986

Gıda Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 241,23 1.680.742

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 75/77 239,7 1.711.625

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 238,44 1.737.816

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 238,2 1.742.778

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55/57 238,12 1.744.618

Lojistik TYT 50/52 237,27 1.762.106

Geleneksel El Sanatları TYT 55/57 236,02 1.788.538

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 235,43 1.801.131

Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 233,39 1.845.285

Organik Tarım TYT 40/41 233,25 1.848.406

Mimari Restorasyon TYT 45/47 230,46 1.910.573

Pazarlama TYT 25/26 228,76 1.949.557

Bahçe Tarımı TYT 30/31 226,14 2.011.063

Yapı Denetimi TYT 40/41 223,28 2.079.338

İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 222,99 2.086.466

Gıda Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı