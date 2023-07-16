Kayseri Üniversitesi bölümleri 2023! Kayseri Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kayseri Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kayseri Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kayseri Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
İnsan Kaynakları Yönetimi
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
İslami İlimler
(Develi İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.)
(Develi İslami İlimler Fakültesi)
Muhasebe ve Finans Yönetimi
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Muhasebe ve Finans Yönetimi (İÖ)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Sağlık Yönetimi
(Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Tarih
(Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Türk Dili ve Edebiyatı
(Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Yazılım Mühendisliği
(Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 342,46 440.281
Bilgisayar Programcılığı TYT 75/77 327,5 545.255
Diyaliz TYT 40/41 311,77 680.832
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 307,56 721.721
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 75/77 304,66 751.448
Adalet TYT 40/41 304,11 757.015
Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 299,65 804.506
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40/41 297,32 829.825
Grafik Tasarımı TYT 70/72 292,47 885.376
Çocuk Gelişimi TYT 60/62 288,95 927.500
İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 287,41 946.416
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50/52 286,55 957.045
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 283,43 997.140
Mekatronik TYT 50/52 283,4 997.394
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 282,53 1.008.555
Elektrik TYT 75/77 282,26 1.012.116
Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 282,18 1.013.088
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 55/57 280,12 1.040.458
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 279,38 1.050.469
Aşçılık TYT 40/41 277,71 1.073.209
Dış Ticaret TYT 75/77 272,13 1.151.882
Makine TYT 75/77 271,15 1.166.144
Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 70/72 270,95 1.169.112
Bilgisayar Teknolojisi TYT 25/26 266,73 1.232.699
Elektrik (İÖ) TYT 60/62 265,64 1.249.405
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 264,28 1.270.407