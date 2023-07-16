Kastamonu Üniversitesi bölümleri 2023! Kastamonu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kastamonu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kastamonu Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kastamonu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgi ve Belge Yönetimi
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Biyoloji
(Fen Fakültesi)
Biyomedikal Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Coğrafya
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Felsefe
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Finans ve Bankacılık
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm Fakültesi)
Gazetecilik
(İletişim Fakültesi)
Gazetecilik (İÖ)
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ)
(İletişim Fakültesi)
Havacılık Yönetimi
(Sivil Havacılık Yüksekokulu)
Havacılık Yönetimi (İÖ)
(Sivil Havacılık Yüksekokulu)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Matematik
(Fen Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Orman Endüstrisi Mühendisliği
(Orman Fakültesi)
Orman Mühendisliği
(Orman Fakültesi)
Peyzaj Mimarlığı
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
Psikoloji
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema
(İletişim Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
(İletişim Fakültesi)