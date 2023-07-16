Kastamonu Üniversitesi bölümleri 2023! Kastamonu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgi ve Belge Yönetimi

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Coğrafya

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Ebelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Felsefe

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Finans ve Bankacılık

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(Turizm Fakültesi)

Gazetecilik

(İletişim Fakültesi)

Gazetecilik (İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Havacılık Yönetimi

(Sivil Havacılık Yüksekokulu)