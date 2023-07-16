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    • Eğitim
    • 16.07.2023 17:03
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    • 16.07.2023 17:03
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    Kastamonu Üniversitesi bölümleri 2023! Kastamonu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Kastamonu Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Kastamonu Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Kastamonu Üniversitesi bölümleri 2023! Kastamonu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Kastamonu Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kastamonu Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kastamonu Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kastamonu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgi ve Belge Yönetimi
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen Fakültesi)
    Biyomedikal Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Coğrafya
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği

    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Felsefe
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Finans ve Bankacılık
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Turizm Fakültesi)
    Gazetecilik
    (İletişim Fakültesi)
    Gazetecilik (İÖ)
    (İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
    (İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ)
    (İletişim Fakültesi)
    Havacılık Yönetimi
    (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

    Havacılık Yönetimi (İÖ)
    (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Matematik
    (Fen Fakültesi)
    Okul Öncesi Öğretmenliği

    (Eğitim Fakültesi)
    Orman Endüstrisi Mühendisliği
    (Orman Fakültesi)
    Orman Mühendisliği
    (Orman Fakültesi)
    Peyzaj Mimarlığı
    (Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)
    Psikoloji
    (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
    Radyo, Televizyon ve Sinema
    (İletişim Fakültesi)
    Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
    (İletişim Fakültesi)

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Eğitim Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Tarih
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
        (Turizm Fakültesi)
        Turizm Rehberliği
        (Turizm Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Veterinerlik
        (Veteriner Fakültesi)

        KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 321,01 597.644
        İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 312,91 670.168
        Fizyoterapi TYT 50/52 302,68 772.105
        Fizyoterapi (İÖ) TYT 50/52 292,93 879.933
        Eczane Hizmetleri TYT 40/41 289,8 917.355
        Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 289,02 926.636
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 284,44 983.780
        Çocuk Gelişimi TYT 50/52 284,38 984.608
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 282,42 1.010.048
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 281,87 1.017.134
        Eczane Hizmetleri TYT 75/77 276,65 1.087.790
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 272,65 1.144.442
        Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 55/57 272,05 1.153.079
        Adalet TYT 70/72 271,25 1.164.793
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 62/64 270,52 1.175.521
        Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 30/31 267,9 1.214.938
        Çocuk Gelişimi TYT 70/72 267,66 1.218.564
        Adalet TYT 70/72 266,49 1.236.293
        Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 266,42 1.237.343
        Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 55/57 265,19 1.256.334
        Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70/72 264,1 1.273.303
        Aşçılık TYT 35/36 263,6 1.281.238
        Grafik Tasarımı TYT 60/62 262,02 1.306.472
        Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 260,7 1.327.958
        Adalet (İÖ) TYT 60/62 256,46 1.398.708
        Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 256,42 1.399.475
        Mekatronik TYT 51/53 256,31 1.401.205
        Sosyal Hizmetler TYT 40/41 255,31 1.418.561
        Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 60/62 254,97 1.424.463
        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 253,41 1.451.569
        Elektrik TYT 60/62 251,03 1.493.953
        Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 40/41 250,87 1.496.849
        Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 246,87 1.570.932
        Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 50/52 246,26 1.582.879

        Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.50) TYT 60/62 246,06 1.586.639
        Evde Hasta Bakımı TYT 60/62 244,65 1.613.536
        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 50/52 242,33 1.659.018
        Makine TYT 45/47 241,68 1.671.642
        Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 239,18 1.722.253
        Yaşlı Bakımı TYT 50/52 236,58 1.776.541
        Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 45/47 236,12 1.786.429
        Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 235,87 1.791.637
        Harita ve Kadastro TYT 40/41 234,87 1.813.116
        İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60/62 234,86 1.813.520
        Elektrik TYT 49/51 232,6 1.862.529
        Elektrik TYT 50/52 232,13 1.872.971
        İş Makineleri Operatörlüğü TYT 30/31 232 1.876.034
        İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 231,44 1.888.427
        İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 229,88 1.923.523
        Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 59/61 229,73 1.926.993
        Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 35/36 228,31 1.959.961
        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 20/21 226,09 2.012.173
        İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 38/39 225,67 2.022.043
        Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 49/51 225,27 2.031.755
        Sosyal Güvenlik TYT 60/62 224,67 2.046.001
        Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 223,88 2.064.666
        Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 223,83 2.065.993
        Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 223,71 2.068.691
        Elektrik (İÖ) TYT 40/41 223,5 2.073.979
        İşletme Yönetimi TYT 65/67 222,57 2.096.448
        Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 40/41 221,16 2.130.732
        Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 35/36 221,09 2.132.402

            Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 35/36 220,57 2.145.357
            Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 54/56 220,3 2.152.060
            Lojistik TYT 20/21 219,93 2.161.265
            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 217,83 2.213.671
            Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 216,68 2.241.917
            Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 42/44 216,4 2.248.903
            Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) TYT 50/52 214,68 2.291.819
            Bankacılık ve Sigortacılık TYT 35/36 214,16 2.304.672
            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 213,68 2.316.811
            İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 212,65 2.342.713
            Maliye TYT 35/36 212,15 2.355.175
            Yerel Yönetimler TYT 20/21 212,11 2.356.283
            Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 212,11 2.356.399
            Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 60/62 212,02 2.358.666
            Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30/31 211,82 2.363.677
            Yapı Denetimi TYT 35/36 211,77 2.364.925
            Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 206,29 2.498.914

            📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

            Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 359,55 148.160
            Psikoloji EA 60/62 357,74 153.262
            Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 346,31 188.295
            Havacılık Yönetimi EA 60/62 284,13 527.400
            Havacılık Yönetimi (İÖ) EA 60/62 256,17 803.786
            Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40/41 245,6 932.665
            İşletme EA 25/26 238,17 1.031.083
            Finans ve Bankacılık EA 50/52 232,46 1.109.987
            İktisat EA 30/31 232,28 1.112.573
            Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 229,38 1.153.646
            Uluslararası İlişkiler EA 50/52 227,47 1.180.905
            Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 224,9 1.217.894
            Felsefe EA 20/21 224,09 1.229.641
            Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 30/31 222 1.259.651

            📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Tıp SAY 90/93 484,69 28.163
            İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 385,87 122.835
            Veterinerlik SAY 50/52 376,05 135.671
            Bilgisayar Mühendisliği SAY 65/67 368,71 146.041
            Hemşirelik SAY 90/93 338,04 198.464
            Ebelik SAY 40/41 323,11 231.041
            Biyomedikal Mühendisliği SAY 20/1 312,49 257.537
            Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/20 299,13 296.239
            Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/14 298,8 297.259
            Makine Mühendisliği SAY 30/4 297,96 299.902
            Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 296,84 303.481
            Orman Mühendisliği SAY 35/36 280,73 360.962
            Matematik SAY 40/41 271,07 402.499
            Biyoloji SAY 20/21 254,77 489.829
            Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 25/26 252,79 502.433
            Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 239,48 602.285
            İnşaat Mühendisliği SAY 20/— – —

            📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 390,47 32.213
            Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 375,94 52.504
            Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 347,09 119.618
            Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 345,38 125.051
            İlahiyat SÖZ 108/111 299,08 360.491
            Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 281,18 502.700
            Coğrafya SÖZ 60/62 272,26 585.230
            İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 266,53 641.410
            Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70/72 259,64 712.523
            Tarih SÖZ 60/62 254,41 769.382
            İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 248,94 830.625
            Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 248,42 836.503
            İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 234,24 999.018
            Gazetecilik SÖZ 70/72 229,11 1.056.906
            Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ 50/52 215,47 1.204.810
            Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 50/52 199,82 1.347.101
            Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50/26 181,83 1.453.545
            Gazetecilik (İÖ) SÖZ 50/30 179,4 1.462.393

            📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Turizm Rehberliği DİL 50/52 263,2 78.915
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            Haberler Eğitim Kastamonu Üniversitesi bölümleri 2023! Kastamonu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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