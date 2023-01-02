Karneler ne zaman alınacak, saat kaçta? E-okul öğrenci girişi karne 2023! 1-2-3-4-5-6-7-8-9. sınıf karne notu hesaplama!

Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak öğretmenlere not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ