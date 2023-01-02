Karneler ne zaman alınacak, saat kaçta? E-okul öğrenci girişi karne 2023! 1-2-3-4-5-6-7-8-9. sınıf karne notu hesaplama!

Milyonlarca öğrenci karnelerini alacağı gün için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. MEB takvimine göre okullar 23 Ocak 2023 tairhi itibariyle tatile girecek. Peki Karneler ne zaman alınacak, saat kaçta?
KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?
1. dönem karne günü 23 Ocak'tır. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak ve 1. dönem sona erecek. Ancak karnelerin verileceği saat okuldan okula göre değişmektedir. Konuya ilişkin okulunuzdan bilgi alabilirsiniz.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak öğretmenlere not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.