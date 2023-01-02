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    • Eğitim
    • 14.01.2023 11:16
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    • 14.01.2023 11:44
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    Karneler ne zaman alınacak, saat kaçta? E-okul öğrenci girişi karne 2023! 1-2-3-4-5-6-7-8-9. sınıf karne notu hesaplama!

    Okulların kapanacağı gün yaklaşırken öğrenciler karne görüntüleme ekranına yoğunlaştı. Peki Karneler ne zaman alınacak? İşte 1-2-3-4-5-6-7-8-9. sınıf karne notu hesaplama ve e-okul öğrenci girişi 2023!

    Karneler ne zaman alınacak?

    Milyonlarca öğrenci karnelerini alacağı gün için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. MEB takvimine göre okullar 23 Ocak 2023 tairhi itibariyle tatile girecek. Peki Karneler ne zaman alınacak, saat kaçta?

    KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

    1. dönem karne günü 23 Ocak'tır. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak ve 1. dönem sona erecek. Ancak karnelerin verileceği saat okuldan okula göre değişmektedir. Konuya ilişkin okulunuzdan bilgi alabilirsiniz.

    E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

    Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak öğretmenlere not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

    E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

    E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

    E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

        Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

        E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

        TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılki yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde bazı kriterler açıklamıştı:

        Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

        a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

        b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

        c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

        E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

            KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

            Kare notu ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

            Tüm dersler için bu işlemi yaptıktan sonra öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını da o dönem alınan ders sayısına böler. Bu şekilde dönemin karne not ortalaması ortaya çıkar.

            KARNE NOT ORTALAMASI-TAKDİR-TEŞEKKÜR HESABI İÇİN e-OKUL GİRİŞİ
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            Haberler Eğitim Karneler ne zaman alınacak, saat kaçta? E-okul öğrenci girişi karne 2023! 1-2-3-4-5-6-7-8-9. sınıf karne notu hesaplama!
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