AUZEF SINAV SONUÇLARI 2025 | İstanbul Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı (auzef.istanbul.edu.tr)

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

AUZEF bahar dönemi sınav takvimi ve sınav merkezi tercih duyurusu

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 bahar yarıyılı sınav takvimini duyurdu. Takvime göre;

Ara Sınavlar: 12-13 Nisan 2025

Bitirme (Final) Sınavı: 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Bütünleme Sınavı: 12-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, final sınavına katılacak öğrenciler için sınav merkezi tercih süreci de başladı. AUZEF'ten yapılan açıklamaya göre, sınav merkezi tercihi 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Tercih işlemleri, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden veya AUZEF mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Belirtilen tarihten sonra yapılacak değişiklik başvuruları dikkate alınmayacak.