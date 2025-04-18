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AUZEF SINAV SONUÇLARI 2025 | İstanbul Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı (auzef.istanbul.edu.tr)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 12-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınavların sonuçlarını merakla bekliyor. Fakülte tarafından daha önce yapılan duyuruda, sonuçların 18 Nisan’da ilan edileceği belirtilmişti. Belirtilen tarihin gelmesiyle birlikte gözler AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı!

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 16:45 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 16:46
AUZEF SINAV SONUÇLARI 2025 | İstanbul Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı auzef.istanbul.edu.tr

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Geçtiğimiz günlerde yapılan AUZEF ara sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vize sınavlarının dönem sonu notuna yüzde 30, final sınavlarının ise yüzde 70 oranında etkili olması, öğrencilerin ara sınav sonuçlarına olan ilgisini artırıyor. Sonuçlar açıklandığında, öğrenciler auzef.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AUZEF 2025 ara sınav sonuçlarına ulaşabilecek.

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF bahar dönemi ara sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. Gün içerisinde açıklanması beklenen sonuçlarla ilgili resmi duyuru geldiğinde, tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Öğrenciler, gelişmeleri İstanbul Üniversitesi'nin duyuru kanallarından ve AUZEF sayfasından takip edebilir.

https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/auth/login

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

AUZEF 2025 ARA SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından gerçekleştirilen 2025 bahar dönemi ara sınav sonuçlarına, sonuçlar açıklandığında fakültenin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Öğrenciler, e-sınav sistemine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilir. Sonuç sayfasına erişim için fakültenin duyurduğu bağlantı aktif hale geldiğinde, sorgulama işlemleri aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilecektir.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

AUZEF bahar dönemi sınav takvimi ve sınav merkezi tercih duyurusu

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 bahar yarıyılı sınav takvimini duyurdu. Takvime göre;

Ara Sınavlar: 12-13 Nisan 2025

Bitirme (Final) Sınavı: 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Bütünleme Sınavı: 12-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, final sınavına katılacak öğrenciler için sınav merkezi tercih süreci de başladı. AUZEF'ten yapılan açıklamaya göre, sınav merkezi tercihi 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Tercih işlemleri, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden veya AUZEF mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Belirtilen tarihten sonra yapılacak değişiklik başvuruları dikkate alınmayacak.

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