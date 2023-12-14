Karne günü gelmeden 3 gün tatil sürprizi, netleşti! Pazartesi de eklenecek +1 gün! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise demeden bütün sınıflar...

Karne günü için geri sayım başladı. Bu yıl 1. dönemin sonuna geliniyor. Yakın zamanda öğrenciler karnelerini alacak ve 2. dönem başlamadan hafta sonu dahil toplam 16 günlük bir yarıyıl tatili yapacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken yılbaşı tatili detayı da geldi. Halen birçok kişinin bilmediği yılbaşı tatili çalışan vatandaşların yanı sıra öğrencilerin de işine yarayacak. Geçtiğimiz yıl yılbaşı tatili hafta sonuna denk gelmişti. Ancak bu yıl hafta içine denk geliyor. Böylelikle öğrencilere ve çalışan vatandaşlara da tatil göründü. İşte detaylar...