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Karne günü gelmeden 3 gün tatil sürprizi, netleşti! Pazartesi de eklenecek +1 gün! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise demeden bütün sınıflar...

Öğrencilere güzel haber geldi. Milyonlarca öğrenci ve velisi karne gününü bekliyor. 1. dönemin bitmesine artık az bir zaman kaldı. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra sömestr tatiline girecek. Ancak sömestr tatilinden önce bir tatil daha ortaya çıktı. Yılbaşı yaklaşırken çalışanlar kadar öğrenciler de heyecanlı. Bu yıl 1 Ocak 2024 tarihinin hafta içine denk gelmesi öğrencilere de tatil müjdesini verdi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise demeden tüm sınıflarda...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 16:44 Güncelleme 14 Aralık 2023, 16:47
Karne günü gelmeden 3 gün tatil sürprizi, netleşti! Pazartesi de eklenecek +1 gün! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise demeden bütün sınıflar...

Karne günü için geri sayım başladı. Bu yıl 1. dönemin sonuna geliniyor. Yakın zamanda öğrenciler karnelerini alacak ve 2. dönem başlamadan hafta sonu dahil toplam 16 günlük bir yarıyıl tatili yapacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken yılbaşı tatili detayı da geldi. Halen birçok kişinin bilmediği yılbaşı tatili çalışan vatandaşların yanı sıra öğrencilerin de işine yarayacak. Geçtiğimiz yıl yılbaşı tatili hafta sonuna denk gelmişti. Ancak bu yıl hafta içine denk geliyor. Böylelikle öğrencilere ve çalışan vatandaşlara da tatil göründü. İşte detaylar...

👩‍🎓👨‍🎓KARNE GÜNÜ GELMEDEN HAFTA SONU DAHİL 3 GÜN TATİL SÜRPRİZİ

1. dönem ara tatili 13-17 Kasım tarihlerinde yapılmıştı ve öğrenciler hafta sonu dahil toplam 9 gün tatil yapmıştı. Sırada ise yılbaşı tatili var. Bu yıl 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer aldığından çalışanlar ve öğrenciler için tatil demek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi tatil dolayısıyla okulların tatil edilmesi bekleniyor.

Böylelikle öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapacak.

İşte yılbaşı tatili günleri;

👉30 Aralık 2023 Cumartesi,

👉31 Aralık 2023 Pazar,

👉1 Ocak 2024 Pazartesi.

👩‍🎓👨‍🎓YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili sebebiyle kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek. Öğrenciler için yarıyıl tatilinde okulların kapalı olduğu günler şu şekilde;

👉20 Ocak Cumartesi

👉21 Ocak Pazar

👉22 Ocak Pazartesi

👉23 Ocak Salı

👉24 Ocak Çarşamba

👉25 Ocak Perşembe

👉26 Ocak Cuma

👉27 Ocak Cumartesi

👉28 Ocak Pazar

👉29 Ocak Pazartesi

👉30 Ocak Salı

👉31 Ocak Çarşamba

👉1 Şubat Perşembe

👉2 Şubat Cuma

👉3 Şubat Cumartesi

👉4 Şubat Pazar

👩‍🏫👨‍🏫MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024

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