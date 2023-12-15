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25-26-27-28-29 Aralık'ta okullar tatil mi? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Yılbaşında okullar kaç gün süreyle tatil edilecek?

Yılbaşı gecesine günler kala, 1 Ocak 2024'ün tatil durumu merak konusu oldu. Takvime göre, bu yıl 31 Aralık 2023 gecesi pazar gününe denk gelecek, 1 Ocak 2024 ise pazartesi günü başlayacak. İşte, yeni yılın tatil durumu ve detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 07:08 Güncelleme 15 Aralık 2023, 07:19
25-26-27-28-29 Aralık’ta okullar tatil mi? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Yılbaşında okullar kaç gün süreyle tatil edilecek?

Yılbaşı tatil planları yapmak isteyenler, resmi açıklamaları takip ediyor. Özellikle 1 Ocak'ta okulların tatil olup olmadığı konusundaki resmi duyurular önemli olacak.

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2024 yılbaşı 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2023 Pazar akşamı kutlanacak.

25-26-27-28-29 Aralık'ta okullar tatil mi?

Bu tarihler arasında tatil olmayacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2024?

2024 yılbaşı tatili 1 Ocak Pazartesi günü olacak. 31 Aralık Pazar günü ise resmi tatiller arasında yer almıyor. Ancak 31 Aralık Pazar gününe denk geliyor.

1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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