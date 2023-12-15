25-26-27-28-29 Aralık’ta okullar tatil mi? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Yılbaşında okullar kaç gün süreyle tatil edilecek?

Yılbaşı tatil planları yapmak isteyenler, resmi açıklamaları takip ediyor. Özellikle 1 Ocak'ta okulların tatil olup olmadığı konusundaki resmi duyurular önemli olacak.
Yılbaşı tatil planları yapmak isteyenler, resmi açıklamaları takip ediyor. Özellikle 1 Ocak'ta okulların tatil olup olmadığı konusundaki resmi duyurular önemli olacak.
YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
2024 yılbaşı 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2023 Pazar akşamı kutlanacak.
25-26-27-28-29 Aralık'ta okullar tatil mi?
Bu tarihler arasında tatil olmayacak.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2024?
2024 yılbaşı tatili 1 Ocak Pazartesi günü olacak. 31 Aralık Pazar günü ise resmi tatiller arasında yer almıyor. Ancak 31 Aralık Pazar gününe denk geliyor.
1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba